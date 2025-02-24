سياسة
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مبعوث ترمب: عودة سكان غزة ليست المشكلة وإعادة بنائها تستغرق 15 عاماً
أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأحد، أن عودة السكان إلى قطاع غزة لا تمثل مشكلة، لكنه أشار إلى أن التفاصيل قد تكون معقدة.
مبعوث ترمب: عودة سكان غزة ليست المشكلة وإعادة بنائها تستغرق 15 عاماً
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف (Others) / Others
24 فبراير 2025

وقال ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط، في تصريحات لقناة سي بي إس الأمريكية: "أعتقد أن التفاصيل هي ما يشكل التحدي الرئيسي، وقد ناقشنا ذلك بشكل موسع".

وأضاف أنه لا يرى مشكلة في عودة السكان إلى القطاع، لكنه شدد على أن عملية إعادة بناء غزة ستستغرق أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن التقديرات السابقة التي تحدثت عن فترة خمس سنوات كانت غير دقيقة.

كما أعلن ويتكوف عن خطط للسفر إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، مع تحديد موعد مغادرته الأربعاء، إذ سيزور إسرائيل، مصر، قطر، الإمارات والسعودية.

وفي السياق ذاته، أفادت الأمم المتحدة في تقديراتها الأخيرة بأن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى نحو 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

يُذكر أن الرئيس ترمب كان قد اقترح نقل نحو 2 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول عربية، ما لاقى انتقادات شديدة من المجتمع الدولي ورفضاً من الأردن ومصر، إذ قد يشكل الترحيل القسري انتهاكاً للقانون الدولي، كما رفض ترمب حق عودة الفلسطينيين إلى غزة.

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