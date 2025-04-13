وقالت المطرانية في بيان: "تدين مطرانية القدس بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي وقعت اليوم على مستشفى الأهلي العربي، وهي مؤسسة تديرها الكنيسة الأنجليكانية في القدس".

وأضافت: "أدت الضربتان إلى هدم مختبر الجينات المكون من طابقين وإلحاق أضرار بمبنيي الصيدلية وقسم الطوارئ. كما أسفرتا عن أضرار جانبية أخرى للمباني المحيطة، بما في ذلك مبنى كنيسة القديس فيليب".

وتابعت المطرانية: "قبل 20 دقيقة فقط من الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي جميع المرضى والموظفين والنازحين بإخلاء مباني المستشفى على الفور قبل قصفها"، مشيرة إلى "عدم وقوع إصابات أو وفيات نتيجة القصف. ومع ذلك، توفي طفل كان قد أصيب سابقاً بإصابة في الرأس بشكل مأساوي نتيجة لعملية الإخلاء السريعة".

وأردفت: "تشعر مطرانية القدس بالفزع إزاء قصف المستشفى للمرة الخامسة منذ بداية الحرب في عام 2023، وهذه المرة في صباح أحد الشعانين وبداية أسبوع الآلام".

ودعت المطرانية "جميع الحكومات والشعوب ذات النوايا الحسنة إلى التدخل لوقف جميع أنواع الهجمات على المؤسسات الطبية والإنسانية، وإنهاء هذه الحرب المروعة ومعاناة الكثيرين".

لحظات رعب

كشفت شهادات ميدانية عن لحظات الرعب التي سبقت قصف إسرائيل المستشفى. إذ قال أحد الممرضين: "اتصل الجيش الإسرائيلي بإدارة المستشفى وأمهلهم دقائق محدودة قبل تنفيذ الضربة الجوية على المستشفى ما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى بين الطواقم الطبية والمرضى".

وأضاف الممرض: "لم يكن هناك وقت كافٍ ليجري إخلاء الجرحى والمرضى وسادت حالة من الفوضى والرعب عاشها الجميع، كنا نسابق الزمن لإنقاذ الجرحى، دون وجود سيارات إسعاف كافية"، مشيراً إلى أنه بعد 20 دقيقة من الإنذار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى "بشكل مروع".

فيما وصف شاهد عيان لحظة القصف قائلاً: "كان الحدث هائلاً. انفجاران متتاليان استهدفا المستشفى وتطايرت الحجارة في كل مكان"، مضيفاً: "النيران اندلعت في أرجاء المستشفى وامتدت إلى الكنيسة الملاصقة، والمبنى المستهدف دُمّر بالكامل".

ومستشفى المعمداني يتبع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس وهي من تديره وتوجد كنيسة بجواره تعرضت لأضرار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي. يأتي ذلك في ظل المأساة المستمرة التي يعيشها القطاع، إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 18 شهراً.

وكان مستشفى المعمداني قد شهد واحدة من أبشع مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، بعد قصفه له في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال وجود المئات من النازحين والمرضى والجرحى بداخله، ما أسفر عن استشهاد 471 فلسطينياً وإصابة مئات آخرين.

وتحول المعمداني إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهراً. ويستقبل المستشفى يومياً عشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها القطاع منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليوم الأحد: "وصل مستشفيات قطاع غزة 11 شهيداً، و111 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 (تاريخ استئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة) بلغت ألفاً و574 شهيداً، و4 آلاف و115 إصابة".

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 50 ألفاً و944 شهيداً و116 ألفاً و156 مصاباً، مشيرة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.