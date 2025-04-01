سياسة
1 دقيقة قراءة
بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.. إدارة ترمب تراجع تمويلاً لهارفارد بقيمة 9 مليارات دولار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، بدء مراجعة عقود ومنح اتحادية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار مخصصة لجامعة هارفارد، في إطار ما وصفته بـ"الجهود المتواصلة للتصدي لمعاداة السامية" داخل الجامعات الأمريكية.
بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.. إدارة ترمب تراجع تمويلاً لهارفارد بقيمة 9 مليارات دولار
إدارة ترمب تراجع تمويلاً لهارفارد بقيمة 9 مليارات / Reuters
1 أبريل 2025

وأفادت كل من وزارة التعليم، ووزارة الصحة، وإدارة الخدمات العامة الأمريكية، في بيان مشترك، أن المراجعة تشمل عقوداً بقيمة 255.6 مليون دولار مبرمة بين هارفارد والحكومة الفيدرالية، إلى جانب التزامات منح متعددة السنوات تبلغ نحو 8.7 مليار دولار.

ويأتي هذا الإجراء بعد خطوة مماثلة اتخذتها الإدارة نفسها مطلع الشهر الجاري، تمثلت في إلغاء تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار كان مخصصاً لجامعة كولومبيا، التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة مناهضة لإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. 

وقد أدت هذه التطورات إلى استقالة الرئيسة المؤقتة للجامعة في بداية الأسبوع.

واتهمت إدارة ترمب الجامعات، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا، بالتقاعس في مواجهة ما وصفته بـ"معاداة السامية"، والفشل في ضمان سلامة الطلاب في أثناء المظاهرات داخل الحرم الجامعي.

ولم تصدر جامعة هارفارد حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار المراجعة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us