وأفادت كل من وزارة التعليم، ووزارة الصحة، وإدارة الخدمات العامة الأمريكية، في بيان مشترك، أن المراجعة تشمل عقوداً بقيمة 255.6 مليون دولار مبرمة بين هارفارد والحكومة الفيدرالية، إلى جانب التزامات منح متعددة السنوات تبلغ نحو 8.7 مليار دولار.

ويأتي هذا الإجراء بعد خطوة مماثلة اتخذتها الإدارة نفسها مطلع الشهر الجاري، تمثلت في إلغاء تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار كان مخصصاً لجامعة كولومبيا، التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة مناهضة لإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقد أدت هذه التطورات إلى استقالة الرئيسة المؤقتة للجامعة في بداية الأسبوع.

واتهمت إدارة ترمب الجامعات، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا، بالتقاعس في مواجهة ما وصفته بـ"معاداة السامية"، والفشل في ضمان سلامة الطلاب في أثناء المظاهرات داخل الحرم الجامعي.

ولم تصدر جامعة هارفارد حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار المراجعة.