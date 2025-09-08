ووصل كوبر إلى لبنان مساء السبت الماضي بعد زيارته الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه في 8 أغسطس/آب الماضي. وتأتي زيارة أورتاغوس وكوبر بعد أيام من إقرار الحكومة اللبنانية خطة الجيش لحصر السلاح، بما فيه سلاح حزب الله، بيد الدولة، وقرارها إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

والأحد أفادت وكالة الأبناء اللبنانية الرسمية بأن "الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس وصلت صباح الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت"، في زيارة غير معلنة المدة. ولم تتطرق الوكالة إلى جدول أعمال زيارة أورتاغوس.

​​​​​​​ومساء السبت أعلن الجيش اللبناني في بيان، أن قائده العماد رودولف هيكل استقبل في مكتبه قائد القيادة المركزية الأمريكية على رأس وفد مرافق، بحضور رئيس لجنة الإشراف الخماسية مايكل ليني.

وتضمّ لجنة الإشراف الخماسية الخاصة بآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ممثلين عن الجيش اللبناني وإسرائيل وقوة حفظ السلام الأممية المؤقتة "يونيفيل"، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان الوسيطتان في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش اللبناني في ظل التطورات والتحديات الراهنة، بحسب البيان.

في سياق متصل ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنّ كوبر أنهى مساء السبت زيارته لإسرائيل، بعدما التقى رئيس الأركان اللواء إيال زامير وعدداً من كبار مسؤولي وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن كوبر أجرى مع زامير خلال الزيارة تقييماً مشتركاً للوضع، وزار بعض المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الزيارة تناولت التعاون العملياتي بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، والاستجابة المشتركة للجيشين للتحديات والتهديدات في المنطقة.