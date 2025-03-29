بينما أعلنت كل من مصر وسوريا والأردن والعراق وسلطنة عمان وتونس وليبيا والجزائر أن الاثنين أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن المحكمة العليا تقرر أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال. وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت والبحرين، وديوان الرئاسة بالإمارات، والمفتي في فلسطين ووزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان أن اليوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يمثل المرجعية السنية في بيان، أن غداً الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. بينما دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عبر بيان، إلى استطلاع هلال شوال مساء الأحد، إذ يوافق اليوم لدى الشيعة في لبنان الـ28 من رمضان، وعليه سيكون العيد بالنسبة لهم إما الاثنين أو الثلاثاء.

في المقابل، أعلن مفتي مصر نظير عياد في كلمة متلفزة، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم. وفي سلطنة عمان، أعلنت لجنة استطلاع الهلال عبر بيان، أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، عبر بيان، أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي تونس، أعلن مفتي البلاد هشام بن محمود في كلمة متلفزة، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي ليبيا، أعلنت دار الإفتاء عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر وديوان الوقف السني في العراق أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، الذي يعتبر أعلى مرجعية للشيعة في العراق، عبر بيان، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الأردن، أعلن مفتي المملكة أحمد الحسنات عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يستطلع المغرب هلال شهر شوال مساء الأحد، إذ يوافق اليوم في المملكة الـ28 من رمضان. وعليه سيكون العيد بالنسبة إليهم إما الاثنين أو الثلاثاء.