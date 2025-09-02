وقالت هيئة مقاومة الجدار في بيان، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت اليوم استيلاءها على مساحة 455.6 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي جيت وفرعتا شرقي محافظة قلقيلية، وتل غربي محافظة نابلس".

وأوضحت أن الإعلان جاء تحت عنوان "أراضي الدولة”، وهو مسمى “تتخذه دولة الاحتلال للسيطرة ومصادرة مزيد من الأراضي ويستهدف المساحة التي تتموضع عليها بؤرة حفات جلعاد الاستعمارية التي أُقيمت عام 2003 على أراضي قرى جيت وفرعتا وتل".

وأضافت أن "سلطات الاحتلال تهدف من هذا الاستيلاء إلى تسوية (شرعنة) أوضاع بؤرة استعمارية مقامة في المنطقة، وهي حفات جلعاد، البؤرة ذاتها التي جرى إعلان نية حكومة الاحتلال تسوية أوضاعها قبل سنوات".

وبذلك، تقول هيئة مقاومة الجدار إن المساحة المصادَرة بحجة أنها "أراضي دولة" ارتفعت "منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف (برئاسة نتنياهو) مطلع عام 2023 إلى أكثر من 26 ألف دونم من خلال 13 إعلاناً تحت هذا المسمى".

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه على خلفية النقاشات التي يُجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراؤه بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، "تواصل الحكومة في هذه الأثناء الاعتراف بالأراضي هناك".

وأبانت أن "إدارة التنظيم التي أنشأها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اعترفت بـ445 دونماً بوصفها أراضي دولة؛ على جزء من هذه الأراضي تقع البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد (في نابلس)، التي ناضلت سنوات من أجل الاعتراف بها". وتابعت أن "الخطوة ستسمح بتوسيع مساحة مستوطنة حفات جلعاد ثلاثة أضعاف، وتحويلها من بؤرة غير قانونية إلى مستوطنة مُعترف بها رسمياً".

في سياق متصل، وجَّه نتنياهو وزراءه بعدم الحديث عن سعي تل أبيب لفرض السيادة على الضفة الغربية، و"التكتم" على الأمر، خوفاً من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن دعم الخطوة، وفق إعلام عبري.