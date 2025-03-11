أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، زعيم الفرع السوري لمنظمة PKK/YPG الإرهابية، يؤكد وحدة الأراضي السورية، ويرفض أي محاولات للتقسيم، كما ينص على إدماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ضمن إدارة الدولة السورية.

في تطورات لاحقة، أصدر قاض اتحادي في نيويورك قراراً يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه، إذ حددت جلسة استماع للنظر في قضية خليل، يوم الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد آخر، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث تطورات الحرب الأوكرانية، قبيل اجتماع أمريكي-أوكراني مرتقب، يُنتظر أن يقترح خلاله زيلينسكي خطة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين.

في سياق منفصل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لم تتلق أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التفاوض حول اتفاق نووي جديد، نافية بذلك تصريحات الأخير حول توجيه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

ختاماً.. قال إيلون ماسك، مالك منصة إكس، إن مشكلة الاتصال بالمنصة ناجمة عن هجوم إلكتروني مصدره أوكرانيا، مضيفاً أنه لا يعرف بالضبط ما حدث، ولكن تم شن هجوم سيبراني واسع النطاق بهدف إبطال أنظمة إكس من عناوين بروتوكول الإنترنت من منطقة أوكرانيا.