وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ياني كوزين، في منشور على منصة إكس: "المحيطون بالرئيس الأمريكي أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، ولا شيء يكرهه ترمب أكثر من أن يظهر كأنه مغفل، لذلك قرر قطع الاتصال معه"، وأضاف: "ربما سيتغير ذلك لاحقاً، لكن هذا هو الوضع حالياً".

وأشار كوزين، إلى أن ترمب يعتزم المضي قدماً في خطوات متعلقة بالشرق الأوسط “من دون انتظار نتنياهو"، في إشارة إلى تباين في المواقف بين الطرفين بشأن ملفات إقليمية.

ولفت إلى أن رئيس الوفد المفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تحدث خلال اجتماعه في أبريل/نيسان الماضي مع كبار النواب الجمهوريين في واشنطن، وأخبرهم ما يجب أن يفعله ترمب، ما أثار غضب الأخير.

واعتبر كوزين أن سلوك ديرمر جعل المقربين من ترمب يحرضونه ضد نتنياهو.

وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية المقربة من اليمين الإسرائيلي تحدثت الخميس عن "تراجع كبير في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترمب".

وقالت مصادر مقربة من ترمب للصحيفة إنه يشعر "بخيبة أمل" من نتنياهو، ويعتزم التحرك واتخاذ "خطوات" في الشرق الأوسط "من دون انتظاره".

وأضافت مصادر الصحيفة أن ترمب مهتم باتخاذ قرارات يعتقد أنها ستساهم في تقدم الولايات المتحدة، بخاصة في ما يتعلق بالسعودية وبقية دول الخليج.

ووفق الصحيفة، فإن بعض هذه الخطوات يُرجَّح أنه يتعلق بالتطبيع الذي كان مأمولاً للعلاقات بين إسرائيل والسعودية، بوساطة أمريكية.

وأوردت: "يرى ترمب أن نتنياهو يماطل في اتخاذ القرارات اللازمة، وعلى هذه الخلفية، فإن الرئيس (الأمريكي) غير مستعد للانتظار حتى تفعل إسرائيل ما هو متوقع منها، وقرر التحرك إلى الأمام من دونه".

وتشترط السعودية لتطبيع علاقات محتمَل مع إسرائيل، إنهاء الأخيرة حرب الإبادة التي تشنها على غزة، وأن تنخرط في مسار سياسي جدي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي سياق المواجهة مع إيران، قالت “إسرائيل هيوم” إن ترمب يشعر بالغضب إزاء ما يراه محاولة من نتنياهو ورجاله لدفع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز، الذي أُقيل (قبل أيام)، لدعم تنفيذ تل أبيب عملاً عسكرياً ضد إيران".

وتابعت: "زعم نتنياهو، ردّاً على نشر قضية التنسيق بين نتنياهو ووالز في صحيفة واشنطن بوست، أنه تحدث إلى والز مرة واحدة فقط. لكن ترمب لم يقتنع".

وبوساطة سلطنة عمان، تنخرط واشنطن وطهران حالياً في مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتتصاعد تصريحات إيجابية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق قريباً.

كما تطرقت الصحيفة إلى توصُّل واشنطن وجماعة الحوثي اليمنية قبل أيام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم يشمل إسرائيل ولم تعلم به قبل إعلانه، ولفتت إلى زيارة ترمب المرتقبة الأسبوع المقبل للسعودية وقطر والإمارات، والتي لن تشمل إسرائيل.

وأوضحت أنه "ليس مقرراً حتى الآن أن يزور ترمب إسرائيل ضمن زيارته للمنطقة الأسبوع المقبل"، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

ورجحت الصحيفة أن الخلاف بين ترمب ونتنياهو تفسر إعلانات صدرت عن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، عن استعداد إسرائيل لمواصلة الحرب بمفردها.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الجديدة في 20 يناير/كانون الثاني 2025، قدّم ترمب دعماً متنوعاً وغير محدود لحكومة نتنياهو، التي تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

كما حرص ترمب في البيت الأبيض على استقبال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.