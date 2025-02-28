وبدأ التوتر عندما اشتكى زيلينسكي من أن إدارة الولايات المتحدة، بما في ذلك (في عهد) الرؤساء السابقين لترمب، لم توقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليرد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الموجود في الاجتماع قائلاً: "السيد الرئيس، محاولة طرح هذا الموضوع أمام وسائل الإعلام الأمريكية من خلال قدومك إلى المكتب البيضاوي، أعتقد أن ذلك يعد عدم احترام".

وبينما قال دي فانس إن الولايات المتحدة تحاول مساعدة أوكرانيا في مواجهة المشاكل، رد زيلينسكي أن كل دولة لديها مشاكل، لكن الولايات المتحدة، التي كانت بعيدة، لم تشعر بذلك. ليرد ترمب على ذلك قائلاً لزيلينسكي: "إما أن تتوصل إلى اتفاق أو سنترك (دعم الحرب)، وإذا تركنا فستقاتل بمفردك حتى النهاية".

وزاد الرئيس الأمريكي: "أنتم تقللون من احترام بلدنا، أعلم أنكم لن تكسبوا الحرب ضد روسيا"، وأضاف "أنت تخاطر بحياة ملايين الأشخاص"، وأردف: "نحن نحاول حل مشكلة.. لا تخبرنا بما يجب أن نشعر به لأنك لست في موقع لتحديد ذلك بالضبط".

وأكمل ترمب: "أنت لست في موقع لتحديد شعورنا.. نحن سوف نشعر بأننا في حالة جيدة وسوف نشعر بأننا في حالة جيدة وقوية جدًا"، وقال إن رئيساً "غبياً" للولايات المتحدة قدم لأوكرانيا مساعدات بقيمة 350 مليار دولار، وأن زيلينسكي يمكنه الفوز فقط إذا تعاون معهم.

وتابع: "اليوم، سنوقع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة. هذه الاتفاقية التي سنبرمها مع أوكرانيا هي اتفاقية عادلة جداً، وستكون التزاما كبيرا من جانب الولايات المتحدة". وأكد ترمب، أن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أمر لا مفر منه، قائلًا: "علينا أولاً التفاوض على الاتفاق، وبدأنا الآن في رسم حدود الاتفاق".

وأشار إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي أولاً، وأنه لا يشعر بالقلق حالياً بشأن الضمانات الأمنية. ولفت إلى أنه "يجب دائما تقديم تنازلات، وهو (زيلينسكي) بالتأكيد سيضطر إلى تقديم تنازلات أيضًا".

من جهته، أعرب زيلينسكي، عن أمله في أن يكون الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام بالنسبة لأوكرانيا، وقال: "اليوم أريد أن أبحث مع الرئيس ترمب عن أمور تكون الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذها".

وأشار زيلينسكي، إلى أن النص الحالي لاتفاقية العناصر الأرضية النادرة "غير كافٍ" وأكد أن الحرب بدأها الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين، مشددًا على أن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون على نفقته، وأضاف: "لن نقبل أبدًا بمجرد وقف إطلاق النار. لن نمضي دون ضمانات أمنية".

زيلينسكي يغادر البيت الأبيض

وغادر زيلينسكي، الجمعة، البيت الأبيض بعد المشادة مع ترمب، وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، وأكد مسؤولون في البيت الأبيض إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر عقده عقب اجتماع المكتب البيضاوي المتوتر بين ترمب وزيلينسكي، وأنه لم يتم إبرام اتفاقية العناصر الأرضية النادرة، التي كان من المرتقب توقيعها اليوم.

وعقب المشادة علق ترمب في منشور بحسابه على منصة "تروث سوشال"، قائلاً: إن زيلينسكي ليس مستعدا للسلام. وأوضح: "الرئيس زيلينسكي، ليس مستعدا للسلام. لم يحترم المكتب البيضاوي القيّم للولايات المتحدة. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".