سوريا الجديدة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة دبابات في السويداء جنوبي سوريا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مهاجمة دبابات في محافظة السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد وقتٍ قصير من إطلاق وزارة الداخلية السورية عملية أمنية بالمحافظة لوقف الفلتان ونزع سلاح مجموعات خارجة عن القانون.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة دبابات في السويداء جنوبي سوريا
لم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية بهذا الشأن / Reuters
14 يوليو 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنّه "هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بالسويداء جنوب سوريا"، ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن متحدث الداخلية السورية نور الدين البابا، أن قوات الأمن والجيش دخلت السويداء منذ ساعات الصباح الأولى في إطار عملية أمنية تهدف لـ"وقف الانفلات وفرض هيبة القانون وسلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون".

وذكر البابا أنّه "جرى إعداد خطة انتشار أمني من وزارتي الدفاع والداخلية، بغرض فرض هيبة القانون وسلطة الدولة، استجابةً لاستغاثة ونداء أهالي السويداء، وبالتنسيق مع الجهات المؤثرة في المحافظة".

ونوه إلى أنّ "الخطة الأمنية تهدف أيضاً إلى نزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون التي تعيث فساداً بالمحافظة منذ 7 أشهر"، مشدداً على أنّ "قوات الأمن والجيش دخلت محافظة السويداء منذ ساعات الصباح الأولى، فيما حصلت بعض الاشتباكات مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون".

وقُتل ما لا يقل عن 37 شخصاً وأُصيب 100 آخرون في حصيلة أولية جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

مصدر:TRT Arabi
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