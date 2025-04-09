وقالت كومانز خلال جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا: "إذا كان نقله غير مسوَّغ فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة".

وقال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدّمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته القاضية بالساعة 5 مساء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد مرور شهر على اعتقال السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وجاء في ادعاءات الحكومة الأمريكية، التي عرضتها كومانز في جلسة الاستماع، أن خليل "مُجبَر على مغادرة البلاد لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت وأنه كان عضواً في جماعة أبارتايد ديفست في جامعة كولومبيا"، وهو ما أنكره محاميه مارك فان دير هوت.

يُذكر أن قضية الترحيل منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقال خليل في مارس/آذار، والمعروفة باسم الْتِماس أمر المثول أمام المحكمة. وقد حكم قاضٍ آخر ينظر في الْتِماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القول في منشور على منصة إكس، أرفقه بصورة لخليل إثر اعتقاله: "سنلغي تأشيرات أنصار (حركة) حماس في أمريكا أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.