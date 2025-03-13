جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أندريه كوفالينكو.

وأفاد كوفالينكو بأن المدينة بمنطقة كورسك التي دخلتها القوات الأوكرانية في أغسطس/آب 2024 "تعرضت لقصف جوي روسي مكثف".

وأضاف: "دمر الجيش الروسي سودجا بشكل شبه كامل بالغارات الجوية، دُمرت المدينة ومحيطها ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من المباني المدنية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة سودجا، أكبر مدينة كانت خاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني بمنطقة كورسك الروسية.

والأربعاء، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيٍّ عسكري، أحد مراكز القيادة في كورسك، وتلقى إحاطة حول الوضع من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وأكد بوتين، خلال الزيارة، أن الوحدات العسكرية الأوكرانية في منطقة كورسك يجب أن يجري هزيمتها في أقرب وقت ممكن، و"يجب تحرير منطقة كورسك بالكامل وإعادة حدود الدولة إلى سابق عهدها".

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.