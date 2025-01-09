وأفادت قناة المسيرة التابعة للجماعة بأن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف منطقة جربان" جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت القناة أن 3 غارات أمريكية-بريطانية استهدفت "مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران" شمالي العاصمة، مشيرة إلى أن "العدوان طال أيضاً مديرية اللحية بمحافظة الحديدة" غربي البلاد.

من جهتها قالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) إنها نفذت ضربات ضد "منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن".

وادعت "سنتكوم" في بيان أن "الضربات في اليمن استهدفت أسلحة يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن بالبحر الأحمر".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت وفي وقت سابق، أن "سنتكوم" نفذت أمس الأربعاء، ضربات ضد منشأتين تابعتين للحوثيين في اليمن، موضحة أن الضربات "هي جزء من الجهود لإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد الشركاء والسفن في المنطقة"، وفق تعبيرها.

و"تضامناً مع غزة"، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام المنقضي شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.