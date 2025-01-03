سياسة
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إصابة عنصرَي أمن في انفجار أمام مركز للشرطة ببرلين
أعلنت الشرطة الألمانية أنّ اثنين من عناصرها أصيبا بجروح، أحدهما إصابته خطرة، في انفجار وقع مساء الخميس أمام مبنى تابع لها شمالي العاصمة برلين.
إصابة عنصرَي أمن في انفجار أمام مركز للشرطة ببرلين
انفجار يوقع جريحين من الشرطة الألمانية في برلين - أرشيف / صورة: AA (AA) / Others
3 يناير 2025

وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس، إنّه "مساء اليوم، قرابة الساعة 20:20، وقعت حادثة أمنية خطرة عند سياج" مبنى الشرطة الواقع في حي فيتيناو شمالي برلين.

وأضافت أنّ الانفجار أسفر عن إصابة شرطيين هما رجل وامرأة، بينما كانا يشاركان في "دورية أمنية روتينية".

وأوضح المنشور أنّه "بحسب التحقيقات الأولية، انفجر جسم غير محدَّد، ممّا أدّى إلى إصابة الشرطي بجروح خطرة في وجهه وعينيه".

أما الشرطية فكانت إصابتها أقلّ خطورة إذ اقتصرت على "صدمة صوتية".

ونُقل كلا الشرطيين لتلقّي العلاج، وكُلّفت الشرطة الجنائية التحقيق في الواقعة، فيما لم تقدم الشرطة أيّ معلومات إضافية بشأن الواقعة.

يأتي هذا الانفجار بعد إصابة 30 شرطياً ألمانياً بجروح، أحدهم إصابته خطرة، في ليلة رأس السنة جرَّاء إشعال محتفلين بحلول العام الجديد ألعاباً نارية قوية وغير قانونية أصابت إحداها هذا الشرطي.

والأربعاء أعلنت السلطات الألمانية أن خمسة أشخاص قُتلوا عرَضاً ليلة رأس السنة في مناطق عدة من البلاد في أثناء إشعالهم هذه المفرقعات.

وأكّدَت الشرطة أنها وقفت نحو 400 شخص في العاصمة حيث انتشر عدد كبير من قوات الأمن خوفاً من حدوث تجاوزات.

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