جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وبشأن غزة أضاف أردوغان: "نشهد (في غزة) عربدة ارتكبت جرائم حرب سافرة استهدفت سيارات إسعاف تنقل جرحى بالرصاص وأعدمت أفراد طواقم طبية".

وأكد أن تأجيج الوضع في غزة وتوسيع الحرب والسعي وراء خرائط جديدة بنوايا توسعية لن يعود بالنفع على أحد.

وأفاد: "سنواصل الصدح بالحق في وجه الظالمين كما وقفنا بثبات في وجه ضغوطات اللوبي الصهيوني العالمي".

وأشار إلى أن تركيا لن تتخلى عن "إخواننا" في غزة بينما تنتهك إسرائيل الكرامة الإنسانية هناك علناً.

وذكر أنهم سيناقشون في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع مع رؤساء الدول إبادة غزة وسبل وقف الظلم.

وحول سوريا، قال الرئيس التركي: "سنكون دائماً إلى جانب إخواننا السوريين وسنفي بمسؤولياتنا بكل حزم من أجل إرساء الاستقرار بسوريا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.