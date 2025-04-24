أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم وجود خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب إسطنبول الأربعاء، مؤكداً تأهب المؤسسات كافة على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

في السياق نفسه، شاركت الطائرات المسيرة الوطنية من طراز بيرقدار أقنجي وبيرقدار TB2 في تنسيق الجهود عقب الزلزال الذي شهدته مدينة إسطنبول أمس، إذ أقلعت فور وقوع الزلزال من مراكزها لتنفيذ مهام المراقبة والتنسيق في أجواء المدينة.

في شأن آخر، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "عدواناً أمريكياً جديداً استهدف صنعاء"، وأضافت: "نفذ العدو الأمريكي ست غارات على منطقة براش شرقي جبل نقم شرق صنعاء"، فيما لم تتوفر معلومات عن خسائر مادية أو بشرية.

على صعيد مختلف، ضبطت قوات الأمن السوري مستودع أسلحة بمحافظة حمص، تتخذه مجموعات "خارجة عن القانون مورداً لعمليات تهدف إلى زعزعة الأمن".

ختاماً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مستمرة مع عديد من الدول، مشيراً إلى أن بلاده "ستعقد صفقة عادلة مع الصين".