سياسة
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فلسطين ترحب باعتزام مالطا الاعتراف بها في يونيو المقبل
رحبت فلسطين، أمس الأحد، بإعلان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا نية بلاده الاعتراف قريباً بدولة فلسطين خلال يونيو/حزيران المقبل.
فلسطين ترحب باعتزام مالطا الاعتراف بها في يونيو المقبل
فلسطين ترحب بإعلان مالطا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين / AA
26 مايو 2025

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنّ تصريح رئيس وزراء ماطا يمثل "جزءاً من الحراك السياسي والدولي لتطبيق حل الدولتين".

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن "تحرك مالطا نابع عن التزامها القانون الدولي وعن مواقفها المبدئية ودعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني العادل وحقه في التحرر من أطول احتلال عسكري استيطاني في التاريخ المعاصر".

وتابعت أن اعتراف مالطا "جزء من الحراك الدبلوماسي الدولي الذي سيتوج بمزيد من الاعترافات تزامناً مع انعقاد المؤتمر الدولي لتطبيق حل الدولتين المزمع عقده في 17 يونيو/حزيران بنيويورك بمشاركة دولية كبيرة".

وأمس الأحد، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في يونيو/حزيران المقبل.

وتطرّق أبيلا إلى الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة قائلاً: "فقدَ أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الحرب في غزة. لا يمكننا أن نتجاهل هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم".

وأشار إلى أن حكومته ستكون هي التي تعترف رسمياً بدولة فلسطين بعد 45 عاماً من المناقشات بشأن هذه القضية، وأكد رئيس وزراء مالطا أن "قرار الاعتراف" يُعَدّ مسؤولية أخلاقية، نظراً إلى الوضع المتدهور في المنطقة.

وذكر أن مالطا مستعدة لمنح اللجوء لطبيبة الأطفال الفلسطينية آلاء النجار وأسرتها، التي فقدت 9 من أطفالها العشرة وأصيب زوجها بجروح خطيرة في هجوم على منزلها، السبت، في أثناء قيامها بعلاج المرضى في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مايو/أيار 2024 أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو 2024، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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