تركيا
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إعلام يوناني يشيد بنجاحات السياسات التركية الداخلية والخارجية بقيادة أردوغان
أكّد إعلام يوناني أمس الثلاثاء، الأهمية التي اكتسبتها تركيا مؤخراً بفضل سياساتها المتوازنة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
إعلام يوناني يشيد بنجاحات السياسات التركية الداخلية والخارجية بقيادة أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
14 مايو 2025

وفي تقرير بعنوان "حروب أردوغان"، سلّط موقع "in.gr"، أحد أكثر المواقع الإخبارية متابعة في اليونان، الضوء على السياسات التركية بقيادة أردوغان، خلال الآونة الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن تنظيم PKK الإرهابي كان بمثابة "معضلة تواجهها الحكومات التركية لسنوات طويلة"، وأن قرار التنظيم مؤخراً "بحل نفسه كان رهاناً كبيراً لعقود من الزمن، لكنه الآن يعزز موقف الرئيس التركي بشكل كبير".

وأضاف أن "أردوغان يحاول أن يضع تركيا في صورة دولة تتمتع بقوة تدخل دبلوماسي ولها دور على رقعة الشطرنج الجيو-سياسية، وقد نجح إلى حد كبير في تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن هذا الوضع ينطبق على منطقة جغرافية واسعة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

وأكد أن الرئيس أردوغان مستعد لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا مع الحفاظ على توازن صعب بينهما.

وأشار إلى أن "تركيا لديها أيضاً أفضلية في العلاقة مع الإدارة الجديدة في سوريا، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف أردوغان بأنه حليف وثيق".

ولفت الموقع إلى أنه من بين النجاحات الدولية الأخرى التي حققتها تركيا مؤخراً إعلان المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس استعداده لقبول دعوة أنقرة لزيارة تركيا.

ومنها أيضاً محاولة الرئيس أردوغان لعب دور في السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمارات التركية في الصناعات الدفاعية الإيطالية.

من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى أن الرئيس أردوغان نجح في إبقاء التوترات منخفضة في العلاقات التركية-اليونانية.

مصدر:TRT Arabi
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