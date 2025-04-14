سياسة
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صحيفة أمريكية: توقيف الطالبة التركية رميساء أوزتورك جرى بلا أدلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الأحد، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعثر على أي أدلة تؤكد مشاركة الطالبة التركية رميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس، في أنشطة "معادية للسامية" أو "مؤيدة لحركة حماس"، قبل توقيفها من سلطات الهجرة.
صحيفة أمريكية: توقيف الطالبة التركية رميساء أوزتورك جرى بلا أدلة
الطالبة التركية رميساء أوزتورك / TRT Global
14 أبريل 2025

وأوردت الصحيفة أنه وفقاً لإخطار رسمي مؤرخ في مارس/آذار الماضي، أوصت وزارة الأمن الداخلي بإلغاء تأشيرة أوزتورك بزعم مشاركتها في "أنشطة معادية لإسرائيل".

وحسب الإشعار، رد المسؤول الكبير في الخارجية، أندريه واتسون، بأنه لا يوجد دليل يدعم اتهامات وزارة الأمن الداخلي، باستثناء مشاركتها في مظاهرة ضد إسرائيل وكتابتها منشوراً تدعو فيه جامعة تافتس لسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الإخطار الرسمي أن البحث في قواعد البيانات الحكومية لم يسفر عن أي مؤشرات مرتبطة بالإرهاب تتعلق بالطالبة أوزتورك.

وأشارت إلى وثيقة أخرى مؤرخة في 21 مارس/آذار الماضي، تنص على أن قرار إلغاء تأشيرة أوزتورك "سيبقى سرياً نظراً لحساسية العمليات الجارية لوكالة الهجرة والجمارك ولن تفصح وزارة الخارجية عن موضوع الإلغاء".

وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على القضية، مشيرة إلى أنها لا تصدر تصريحات بشأن القضايا الجارية أو المعلقة، كما لم تُصدر وزارة الأمن الداخلي أي رد رسمي على ما نشرته واشنطن بوست.

وكانت أوزتورك قد جرى توقيفها يوم 25 مارس/آذار الماضي من 6 عناصر ملثمين يتبعون وكالة الهجرة والجمارك، في أثناء توجهها إلى وجبة إفطار مع أصدقائها في ولاية ماساتشوستس.

وفي تصريحات سابقة، أعلن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن السلطات ألغت تأشيرة أوزتورك وتعتزم ترحيلها، ضمن حملة أوسع شملت إلغاء تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم "مؤيدون لحماس" و"مهووسون بعدائهم لإسرائيل"، على حد تعبيره.

لكن في 5 أبريل/نيسان الجاري، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمراً بوقف ترحيل أوزتورك، وقررت مواصلة النظر في قضيتها بولاية فيرمونت، بناءً على التماس قدمه فريقها القانوني.

وأوضحت القاضية دينيس كاسبر أن الاستمرار في الإجراءات القضائية مبرر قانونياً، خصوصاً أن الطالبة لم تكن قد نُقلت بعد من مركز احتجازها في لويزيانا.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة متزايدة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تستهدف الطلاب والأكاديميين الداعمين للقضية الفلسطينية.

ففي 9 مارس/آذار الماضي، اعتُقل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية في جامعة كولومبيا، كما واجه الباحث الهندي بجامعة جورجتاون بدر خان سوري، تهديداً بالترحيل بزعم ترويجه "لدعاية مؤيدة لحماس"، قبل أن توقف قاضية فيدرالية تنفيذ القرار.

وتشهد الجامعات الأمريكية موجة احتجاجات واسعة داعمة لفلسطين، بدأت من جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 مؤسسة تعليمية، احتجزت الشرطة الأمريكية على إثرها أكثر من 3100 شخص، غالبيتهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

مصدر:TRT Arabi
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