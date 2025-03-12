وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الدفاع كاتس زار أمس الثلاثاء جبل الشيخ جنوب غرب سوريا الذي تحتله إسرائيل، وقال: "عندما يفتح الجولاني (الشرع) عينيه في القصر الرئاسي في دمشق كل صباح، سيرى أن الجيش الإسرائيلي يراقبه من قمة جبل الشيخ".

وأضاف: "عندها سيتذكر أننا هنا وفي المنطقة العازلة جنوب سوريا من أجل حماية أهالي الجولان والجليل من تهديداته وتهديدات أصدقائه الجهاديين" على حد تعبيره.

وأقر كاتس بأن إسرائيل مستعدة للبقاء في سوريا بشكل دائم، قائلاً إن الجيش نفذ غارات على نحو 40 هدفاً جنوب سوريا من أجل إخلائها من العناصر المسلحة، دون أن يذكر التوقيت.

وزعم وزير الدفاع أن إسرائيل ستتحرك من أجل القضاء على أي تهديد قد يطال طائفة الدروز في سوريا.

في السياق نفسه، قالت القناة "12" (خاصة): "بناء على توجيهات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، أرسلت تل أبيب أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، طائرات مقاتلة إلى سوريا لحماية الدروز السوريين".

وأضافت أن "الطائرات حلّقت على علو منخفض لإبعاد رجال الرئيس السوري (أحمد الشرع) عن الدروز، وتوجيه رسالة إلى النظام الجديد في سوريا بأن إسرائيل ستحمي الدروز".

وحتى الساعة 11:00 "ت.غ" لم تعقب السلطات السورية على ما ذكرته القناة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت إذاعة عبرية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ موقعين عسكريين على قمة "جبل الشيخ"، وأن عمالاً من قرى درزية سيبدؤون العمل في الجولان المحتل الأحد المقبل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "لن نغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، وعلى العكس، فقد جرى إنشاء موقعين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل".

ومنذ 3 أشهر يحتل جيش الاحتلال جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود إسرائيل. وزعمت الإذاعة أن المنطقة التي يحتلها الجيش حالياً كانت مسرحاً لتهريب أسلحة من سوريا إلى "حزب الله"، بخاصة أن المنطقة تهيمن على كامل الحدود السورية اللبنانية.

وزادت بأن الجيش يحتفظ بشريط أمني يبلغ عرضه 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوب سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

وبينما تؤكد الإدارة السورية حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز في وطن واحد، تردد إسرائيل ادعاءات عن تعرض دروز سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 ووسّعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري بمئات الغارات الجوية.