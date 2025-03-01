قدمت تركيا بياناً مكتوباً لمحكمة العدل الدولية، حيث أكدت على مسؤوليات وامتيازات وحصانات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأشارت إلى التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق متصل، أعرب مرصد حقوقي عن صدمته البالغة إزاء الأوضاع الصحية المروعة للأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال. هؤلاء الأسرى تم إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من المآسي التي يعاني منها سكان غزة، إلا أنهم يصرون على إحياء شعائرهم الدينية في شهر رمضان، حيث سيقيمون صلاة التراويح وسط الأنقاض التي خلفتها العمليات الإسرائيلية في القطاع، والتي استمرت لما يقارب ستة عشر شهراً.