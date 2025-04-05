وقالت قاضية مقاطعة ماساتشوستس دينيس كاسبر، مساء أمس الجمعة، إنه من المناسب محاكمة أوزتورك، المحتجزة في لويزيانا، بولاية فيرمونت بعد مراجعة التماسات المحامين.

ورجعت كاسبر قرارها إلى احتجاز أوزتورك في فيرمونت ليلة 25 مارس/آذار الماضي، ومراجعة محاميها المحكمة في فيرمونت عقب اعتقالها مباشرة.

وفي 25 مارس/آذار الماضي اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال.

وفي بيان، ادّعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.

وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن "أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأمريكيين"، على حد تعبيره.

ويأتي اعتقال أوزتورك في وقت تقمع فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

يذكر أنه في 9 مارس/آذار المنصرم اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديداً بالإبادة التي ترتكبها تل أبيب في غزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوباً للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز وقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.