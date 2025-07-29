تركيا
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فيدان: تركيا تلتزم بمسار الانضمام للاتحاد الأوروبي
في أخبارنا لهذا اليوم.. ​​فيدان يشدد على التزام تركيا "الراسخ" بمسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتحذيرات إيرانية من أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد
فيدان: تركيا تلتزم بمسار الانضمام للاتحاد الأوروبي / TRT Global
منذ 10 ساعات

فيدان يشدد على التزام تركيا "الراسخ" مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. وذلك خلال لقائه في إسطنبول مع مفوضة الاتحاد لشؤون التوسعة مارتا كوس، وفق بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية التركية.

واشنطن تعلن رفضها مؤتمر حل الدولتين.. متذرعة بأنه قد يؤدي إلى "إطالة أمد الحرب"، وأنه "غير مجد وتوقيته غير مناسب".

بعدما قال ترمب "لقد دمرنا قدراتهم النووية وسنفعلها إذا بدؤوا من جديد".. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يحذر من أن بلاده سترد بـ"حزم أكبر" في حال تعرضت لهجمات جديدة من أمريكا أو إسرائيل.

مصدر:TRT Arabi
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