فيدان يشدد على التزام تركيا "الراسخ" مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. وذلك خلال لقائه في إسطنبول مع مفوضة الاتحاد لشؤون التوسعة مارتا كوس، وفق بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية التركية.

واشنطن تعلن رفضها مؤتمر حل الدولتين.. متذرعة بأنه قد يؤدي إلى "إطالة أمد الحرب"، وأنه "غير مجد وتوقيته غير مناسب".

بعدما قال ترمب "لقد دمرنا قدراتهم النووية وسنفعلها إذا بدؤوا من جديد".. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يحذر من أن بلاده سترد بـ"حزم أكبر" في حال تعرضت لهجمات جديدة من أمريكا أو إسرائيل.