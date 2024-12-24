سياسة
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شهيد وإصابات باقتحامات إسرائيلية موسّعة لمدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، خلال سلسلة اقتحامات متواصلة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس الاثنين لمختلف مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.
شهيد وإصابات باقتحامات إسرائيلية موسّعة لمدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة
آليات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية / AA
24 ديسمبر 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت، صباح اليوم الثلاثاء، مع إصابتين في اقتحام مخيم بلاطة بمحافظة نابلس شمالي الضفة، موضحة أنهما "شاب بشظايا رصاص حي نقل إلى المستشفى، وسيدة 49 عاما جراء اعتداء بالضرب نقلت إلى المستشفى".

وتابعت الجمعية في بيان أنه "كان هناك بلاغ عن إصابة بالرصاص الحي وقامت قوات الاحتلال باعتقاله ومنعت طواقمنا من الوصول إليه".

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وفجر الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمالي الضفة.

وقال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت مخيمها ودفعت بتعزيزات عسكرية رفقة جرافات إلى المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع فلسطينيين.

وحاصر جيش الاحتلال المخيم وسط غطاء جوي من مسيرات، ونشر قناصته على عدد من البنايات. كما قام بتدمير الممتلكات وتجريف للبنية التحتية في المخيم.

وطالت اقتحامات جيش الاحتلال أيضا مدن نابلس (شمال) ورام الله (وسط)، وعدة بلدات في محافظات الضفة الغربية، اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين.

ومساء أمس الاثنين، أفادت "وفا"، بإصابة طفل برصاص الاحتلال، عقب اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس. ونقلت عن رئيس بلدية بيتا، محمود برهم قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، ما أسفر عن إصابة طفل برصاص الاحتلال الحي في القدم، وتم نقله لمستشفى رفيديا (في مدينة نابلس) لتلقي العلاج".

وفي جنوب الضفة، تحدثت الوكالة عن إصابة امرأة فلسطينية (في الثلاثينات من عمرها) بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وإطلاقها النار على مركبة في محيط الملعب والمدارس.

واعتقل جنود الاحتلال أيضا شابا في حارة جابر قرب المسجد الإبراهيمي، واعتدوا عليه بالضرب ثم اقتادوه إلى معسكر قريب.

وقال شهود عيان إن الجيش أغلق شارعا ترابيا يستخدمه سكان بلدة دورا، جنوبي الخليل، بعد إغلاق مدخل البلدة الرئيسي والذي يربطها مع قرى جنوب وشرق المدينة.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن 825 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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