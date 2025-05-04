سياسة
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تل أبيب.. تفكيك عبوة ناسفة على طريق سريع وإغلاقه
أفاد إعلام عبري، اليوم الأحد، بأن خبراء متفجرات فككوا عبوة ناسفة كانت داخل سيارة على طريق سريع جنوبي مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
تل أبيب.. تفكيك عبوة ناسفة على طريق سريع وإغلاقه
تفكيك عبوة ناسفة على طريق سريع بتل أبيب وإغلاقه / AFP
4 مايو 2025

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن السلطات أغلقت الطريق السريع رقم "431" ببلدة ريشون لتسيون، أمام حركة المرور في الاتجاهين، بعد العثور على عبوة ناسفة داخل سيارة.

وأضافت أن خبراء متفجرات فككوا عبوة ناسفة ملفوفة بالعلم الإسرائيلي داخل سيارة، قبل أن تتسبب في وقوع "كارثة". فيما أفاد موقع "واللا" العبري بأن توقف حركة السير في الطريق السريع تسبب في اختناقات مرورية كبيرة.

ونقل عن وحدة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية استمرار إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين، رغم تفكيك العبوة الناسفة.

وحتى الساعة 17:25 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية، ولم تتوافر معلومات بشأن ملابسات وجود العبوة الناسفة.

مصدر:TRT Arabi
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