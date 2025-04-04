وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قرار التجميد سيؤدي إلى حجب نحو 510 ملايين دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة براون، وذكرت الجامعة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بهذا القرار حتى الآن.

وكانت وزارة التعليم الأمريكية وجهت في وقت سابق من الشهر الماضي خطاباً إلى 60 جامعة، من بينها براون وهارفارد، تحذر فيه من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات بمعاداة السامية.

وجّهت وزارات التعليم والصحة والخدمات العامة، يوم الخميس، رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد دين جاربر، تتضمن شروطاً لاستمرار التمويل الاتحادي، من أبرزها: حظر ارتداء الأقنعة والكمامات خلال الاحتجاجات، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، والتعاون الكامل مع أجهزة إنفاذ القانون.

بالاضافة إلى مراجعة البرامج الأكاديمية المتهمة بتأجيج معاداة السامية، ومحاسبة الطلاب المنخرطين في تلك المخالفات.

وأكدت الرسالة أن هذه التعديلات ضرورية لضمان استمرار الدعم المالي للجامعة.

في السياق ذاته، أعلنت جامعة هارفارد، يوم الأربعاء، أنها وضعت "لجنة التضامن مع فلسطين في هارفارد" تحت المراقبة، ومنعتها من تنظيم أي فاعليات عامة حتى يوليو/تموز المقبل، متهمة إياها بمخالفة سياسات الاحتجاج المتبعة داخل الحرم الجامعي.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة جمال كافادار، ونائبته روزي بشير، سيغادران منصبيهما قريباً.

من جانبها، قالت جامعة براون، في رسالة داخلية وجهها رئيس الجامعة فرانك دويل إلى مسؤولي الحرم الجامعي، إنها على علم بـ"شائعات مقلقة" حول نية اتحادية لتجميد التمويل، لكنها أكدت عدم تلقي أي معلومات رسمية حتى اللحظة.

وقال دويل في الرسالة التي نشرها متحدث باسم الجامعة: "نراقب من كثب الإخطارات المتعلقة بالمنح، لكن لا توجد لدينا معلومات مؤكدة حالياً".

تأتي هذه التحركات في أعقاب قرارات مشابهة شملت جامعات أخرى، حيث أعلنت جامعة برينستون، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية جمدت عشرات المنح البحثية التي كانت ممنوحة لها.

كما بدأت إدارة ترمب مراجعة عقود ومنح فيدرالية بقيمة 9 مليارات دولار مخصصة لهارفارد.

وفي الشهر الماضي، ألغت الحكومة تمويلاً مقداره 400 مليون دولار مخصصاً لجامعة كولومبيا، التي كانت مسرحاً لاحتجاجات طلابية واسعة دعماً للفلسطينيين. وقد وافقت الجامعة لاحقاً على تغييرات كبيرة في سياساتها، على أمل استعادة التمويل.

أثار هذا التصعيد الحكومي انتقادات واسعة من مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء أكاديميين، الذين وصفوا هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

بينما تؤكد الجامعات المستهدفة أنها تواصل العمل على مكافحة أشكال التمييز كافة داخل الحرم الجامعي.

وفي تطور لافت، أفادت تقارير بأن سلطات الهجرة الأمريكية احتجزت عدداً من الطلاب الأجانب الذين شاركوا في المظاهرات، وتعمل حالياً على ترحيلهم، ما أثار قلقاً من تصاعد الإسلاموفوبيا والتحيّز ضد العرب في ظل تصاعد الحرب في غزة.

ورغم هذه المخاوف، لم تعلن إدارة ترمب عن أي إجراءات موازية لمكافحة التمييز ضد الطلاب المسلمين أو العرب.