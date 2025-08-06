ولم يقدم الكرملين مزيداً من التفاصيل على الفور عن الاجتماع. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" ويتكوف في وقت سابق من اليوم وهو يتحدث في أثناء جولة في الصباح الباكر في حديقة زاريادي، التي تقع على بعد مرمى حجر من الكرملين، مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وفي وقت سابق الجمعة، حدد ترمب موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على إنهاء الحرب الأوكرانية أو مواجهة عقوبات جديدة.
وترمي هذه الخطوة إلى فرض مزيد من القيود على الصادرات الروسية، لكن قد تكون لها تداعيات كبرى على المستوى الدولي.
وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسمياً عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلاً عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها إليها روسيا بقرار أحادي سنة 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتعد كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.