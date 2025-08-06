ولم يقدم الكرملين مزيداً من التفاصيل على الفور عن الاجتماع. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" ويتكوف في وقت سابق من اليوم وهو يتحدث في أثناء جولة في الصباح الباكر في حديقة زاريادي، التي تقع على بعد مرمى حجر من الكرملين، مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وفي وقت سابق الجمعة، حدد ترمب موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على إنهاء الحرب الأوكرانية أو مواجهة عقوبات جديدة.

وترمي هذه الخطوة إلى فرض مزيد من القيود على الصادرات الروسية، لكن قد تكون لها تداعيات كبرى على المستوى الدولي.