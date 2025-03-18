سياسة
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بن غفير ينضم مجدداً لحكومة نتنياهو بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أعلن حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، أن حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي السابق اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، سيعود إلى الائتلاف الحكومي، وذلك في بيان مشترك عقب شنّ إسرائيل ضربات واسعة على قطاع غزة.
بن غفير ينضم مجدداً لحكومة نتنياهو بعد استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأمن الوطني الإسرائيلي السابق، إيتمار بن غفير / Reuters
18 مارس 2025

وجاء في البيان أن "الليكود (بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) والقوة اليهودية اتفقا على عودة القوة اليهودية الى الحكومة الإسرائيلية اليوم، ووزراء القوة اليهودية سيعودون إلى الحكومة".

وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن بن غفير استقالته من الحكومة على أثر الموافقة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

وستعزز عودة بن غفير حكومة نتنياهو، التي لم يتبقَّ لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان منذ انسحابه في يناير/كانون الثاني.

وأبدى بن غفير في الأيام الأخيرة استعداده للعودة إلى الحكومة حال استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، وسبق للقناة "12" الإسرائيلية الإشارة إلى تقدم المحادثات بين نتنياهو وبن غفير من أجل عودة الأخير إلى الحكومة.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور، وخلَّفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً" إلى المستشفيات؛ نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم.

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويضاف هذا العدوان الجديد إلى سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القطاع، ما يزيد حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة تحت وطأة الحصار والعدوان المستمرين.

والاثنين الماضي، قالت هيئة البث العبرية إن الرئيس الجديد لأركان الجيش إيال زامير، أقر خططاً عسكرية لاستئناف الحرب على قطاع غزة، تتضمن "تكثيف الضربات الجوية، وتوسيع نطاق التحركات البرية، وإعادة إخلاء شمال قطاع غزة من الفلسطينيين، إلى جانب الاستعداد لاستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط وفقاً لأوامر الطوارئ".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.





مصدر:TRT Arabi
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