سياسة
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أمين عام الناتو: قمة لاهاي ستكون نقطة تحول بدعم تركيا والرئيس أردوغان
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".
أمين عام الناتو: قمة لاهاي ستكون نقطة تحول بدعم تركيا والرئيس أردوغان
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته / AA
14 مايو 2025

وخلال زيارته مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو، أكد روته في تصريحات لوكالة الأناضول أن "الناتو سيُظهر من خلالها قوته الجماعية واستعداده للدفاع عن نفسه بدعم من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان".

كما شدد روته على أهمية البنية التحتية للصناعات الدفاعية التركية، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرات الحلف.

وأشار روته إلى أن روسيا، رغم أن اقتصادها لا يتجاوز 1/25 من حجم اقتصاد الناتو، فإنها قادرة على إنتاج ذخائر في ثلاثة أشهر تعادل ما يُنتجه الحلف خلال عام كامل، مشدداً على أهمية تعزيز الإنتاج الدفاعي لدى الدول الأعضاء.

وأعرب عن أمله في زيادة إنتاج الصناعات الدفاعية التركية في المستقبل، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد التركي وعلى قدرات الدفاع الجماعي للناتو. كما دعا إلى تعزيز قدرات شركات الصناعات الدفاعية الكبرى في ألمانيا (راينميتال)، وإيطاليا (ليوناردو)، والولايات المتحدة (لوكهيد مارتن)، مشيداً بأن تركيا تقدم نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بالدعوات إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من الدول الأعضاء، أكد روته أن المشاورات ما زالت جارية داخل الحلف، مشيراً إلى التهديد الروسي طويل الأمد، وإلى سرعة تطور القدرات العسكرية الصينية وتأثيرها المحتمل على أمن الناتو.

كما دعا إلى تحسين جاهزية البنى التحتية المدنية لنقل المعدات العسكرية عند الحاجة، قائلاً: "يجب أن نتأكد من أن سكك الحديد والطرق التي تسير عليها سياراتنا الجميلة يمكن أن تنقل دباباتنا أيضاً إذا لزم الأمر".

وفي ما يخص انضمام أوكرانيا إلى الناتو، شدد روته على أن الحلف لم يقدم أبداً وعداً بانضمامها في إطار اتفاق سلام، موضحاً: "لم نَعِد أوكرانيا أو غيرها بعضوية في الناتو على أن ذلك جزء من أي اتفاق سلام، ولم نقدم مثل هذا الوعد".

وأكد أن هناك فرقاً بين رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف وتحقيق السلام الدائم، لافتاً إلى أن أي قرار بشأن انضمام أي دولة جديدة يخضع لموافقة جميع الأعضاء، بما فيهم تركيا.

مصدر:TRT Arabi
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