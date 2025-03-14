الحرب على غزة
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بعد عام من عملية الاحتلال.. نقل جثامين شهداء فلسطينيين من ساحة مستشفى الشفاء إلى مقابر رسمية
أعلنت طواقم الدفاع المدني بقطاع غزة أمس الخميس، بدء نقل جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين دُفِنوا مؤقتاً في ساحة مستشفى الشفاء، إلى مقابر رسمية.
بعد عام من عملية الاحتلال.. نقل جثامين شهداء فلسطينيين من ساحة مستشفى الشفاء إلى مقابر رسمية
طواقم الدفاع المدني بقطاع غزة تعلن البدء بنقل جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين دُفِنوا مؤقتأً في ساحة “مستشفى الشفاء” إلى مقابر رسمية / AA
14 مارس 2025

وقال متحدث الدفاع المدني رائد الدهشان في بيان: "في اليوم الأول جرى استخراج 48 جثماناً، تَعرَّف ذووهم على 38 منها، فيما بقيت 10 جثامين مجهولة الهوية، ونُقلت إلى دائرة الطب الشرعي بوزارة الصحة"​.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تعرّضت مرافق البنية التحتية بما فيها المقابر، لأضرار جسيمة جرّاء قصف الاحتلال المكثّف، ما أدّى صعّب دفن عديد من الشهداء في المدافن المعتادة.

وذكر الدهشان أن “العملية التي تجري بالتعاون مع الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة، والأدلة الجنائية في جهاز الشرطة، ستستمر عدة أيام، لوجود نحو 160 جثماناً داخل أسوار المستشفى، ما يتطلب جهداً كبيراً".

ودعا الدهشان أهالي الشهداء الذين دُفنوا في محيط المستشفى إلى التوجه لتسلُّم جثامين ذويهم ودفنهم في المقابر الرسمية.

​واضطُرّ الأهالي والطواقم الطبية إلى دفن موتاهم في ساحات المستشفى مؤقتاً، وفي أعقاب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيط المستشفى اكتُشِفت مقابر جماعية داخل ساحات المجمع في 15 أبريل/نيسان 2024.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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