سياسة
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الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاعي المال والطاقة
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب هجومها على أوكرانيا، حسبما صرح عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاعي المال والطاقة
الاتحاد الأوروبي يهدف لقطع واردات الغاز الروسي بحلول 2027 / Reuters
18 يوليو 2025

وأكد دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي: "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا".

وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا وتأتي رداً على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

وبعد تلقي تطمينات، وافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما كانت تعرقل فرضها، للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمداداتها من الغاز، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول العام 2027.

ومن بين أمور أخرى، تشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليتجاوز بقليل سعر 45 دولاراً للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق، وفقاً للمصادر ذاتها.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
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