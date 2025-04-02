وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 24 شهيداً و55 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/آذار 2025 بلغت ألفاً و66 شهيداً وألفين و597 إصابة".

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي سياق متصل، استشهد 8 مزارعين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في أثناء عملهم في حقل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأفادت مصادر طبية، بأن "مستشفى غزة الأوروبي استقبل 8 جثامين لفلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي السلام جنوب شرقي خان يونس".

بينما أوضح شهود عيان، أن الضحايا كانوا يعملون في أرض زراعية عندما استهدفتهم طائرات إسرائيلية، ما أدى إلى استشهادهم.

مجزرة جباليا

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا إلى 22، بينهم 16 طفلاً وسيدة ومسن.

وقال المكتب في بيان: "في جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيداً بينهم 16 طفلاً وامرأة ومسن، وسقوط العديد من الجرحى بينهم حالات خطيرة".

وأضاف: "ندين هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية، إذ بلغ عدد مراكز النزوح التي استهدفها الاحتلال 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين في أثناء النزاعات".

والأربعاء، أقرَّ جيش الاحتلال، بقصف عيادة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وزعم في بيان على منصة إكس، أن "عناصر من حماس كانوا يتسترون داخلها، وأنها كانت تستخدم مكاناً مركزياً للقاءات"، وفق تعبيره، لكن العيادة كانت تؤوي مئات النازحين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما زعم البيان أن "العيادة استخدمت من كتيبة جباليا لدفع مخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش"، من دون تقديم أدلة على ذلك.

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء 1042 فلسطينياً وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.