الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
أكثر من ألف شهيد منذ استئناف العدوان على غزة.. و22 شهيداً بمجزرة جديدة في جباليا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى "50 ألفاً و423 شهيداً و114 ألفاً و638 إصابة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أكثر من ألف شهيد منذ استئناف العدوان على غزة.. و22 شهيداً بمجزرة جديدة في جباليا
هجوم إسرائيلي يستهدف عيادة وكالة الأونروا في مخيم جباليا للاجئين في مدينة غزة / AP
2 أبريل 2025

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 24 شهيداً و55 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/آذار 2025 بلغت ألفاً و66 شهيداً وألفين و597 إصابة".

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي سياق متصل، استشهد 8 مزارعين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في أثناء عملهم في حقل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأفادت مصادر طبية، بأن "مستشفى غزة الأوروبي استقبل 8 جثامين لفلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في حي السلام جنوب شرقي خان يونس".

بينما أوضح شهود عيان، أن الضحايا كانوا يعملون في أرض زراعية عندما استهدفتهم طائرات إسرائيلية، ما أدى إلى استشهادهم.

مجزرة جباليا

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا إلى 22، بينهم 16 طفلاً وسيدة ومسن.

وقال المكتب في بيان: "في جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيداً بينهم 16 طفلاً وامرأة ومسن، وسقوط العديد من الجرحى بينهم حالات خطيرة".

وأضاف: "ندين هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية، إذ بلغ عدد مراكز النزوح التي استهدفها الاحتلال 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين في أثناء النزاعات".

والأربعاء، أقرَّ جيش الاحتلال، بقصف عيادة لوكالة الأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وزعم في بيان على منصة إكس، أن "عناصر من حماس كانوا يتسترون داخلها، وأنها كانت تستخدم مكاناً مركزياً للقاءات"، وفق تعبيره، لكن العيادة كانت تؤوي مئات النازحين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما زعم البيان أن "العيادة استخدمت من كتيبة جباليا لدفع مخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش"، من دون تقديم أدلة على ذلك.

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء 1042 فلسطينياً وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

 

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us