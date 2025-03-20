سياسة
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زيلينسكي يتهم روسيا بمواصلة الهجمات ويطالب بإبقاء العقوبات عليها "حتى تبدأ الانسحاب"
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي هاجم بلاده الليلة الماضية بنحو 200 طائرة مسيَّرة. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، ذكر فيه أن الجيش الروسي نفَّذ هجوماً بطائرة من دون طيار على أوكرانيا الليلة الماضية.
زيلينسكي يتهم روسيا بمواصلة الهجمات ويطالب بإبقاء العقوبات عليها "حتى تبدأ الانسحاب"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / AFP
20 مارس 2025

وقال الرئيس الأوكراني في منشوره: "في كل يوم وليلة، تُطلق نحو مئة طائرة مسيَّرة أو أكثر، بالتزامن مع هجمات صاروخية متواصلة". وأكد أنه "مع كل إطلاق يُظهر الروس للعالم موقفهم الحقيقي تجاه السلام".

وأشار زيلينسكي إلى أن 10 أشخاص، من بينهم 4 أطفال، أُصيبوا في منطقة كيروفوغراد جراء القصف، فضلاً عن أضرار في كنيسة والبنية التحتية المدنية.

وأكد زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن موسكو واصلت هجماتها على منظومة الطاقة الأوكرانية، رغم اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، على وقف الهجمات.

في سياق متصل، شدد الرئيس الأوكراني على أنه على موسكو التوقف عن تقديم "مطالب لا طائل منها" تُطيل أمد الحرب، داعياً إلى إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا سارية حتى تبدأ الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على اتهامات الرئيس الأوكراني.

والثلاثاء، بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن بوتين وترمب اتفقا على مواصلة الجهود لحل الصراع في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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