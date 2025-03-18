وقالت الوزارة في بيان: "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق مئات الفلسطينيين في غزة صباح اليوم (18 مارس/آذار) تشير إلى مرحلة جديدة من سياسة الإبادة التي تنتهجها حكومة نتنياهو".

وشدّدت على أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقيم العالمية المشتركة بشكل خطير، متحديةً الإنسانية".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار عالمياً، يصدر هذا الموقف العدواني من الحكومة الإسرائيلية بما يهدد المستقبل المشترك للمنطقة"، معربة عن رفضها أن تكون إسرائيل "سبباً في دوامة جديدة من العنف".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد إسرائيل، من أجل ضمان وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان: "تركيا تؤكد مجدداً مواصلتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة".

وفجر اليوم الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف وقت السحور مناطق سكنية ومبانيَ مدنية ومراكز إيواء تضم نازحين في مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى خسائر بشرية فادحة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 326 شهيداً فلسطينياً وأكثر من 440 مصاباً، بينهم حالات "خطيرة جداً"، إلى مستشفيات القطاع، "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي"، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أ كتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.