سياسة
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تركيا تدين الهجمات في الساحل السوري وتؤكّد دعمها للشعب والإدارة الجديدة
أدانت تركيا الهجمات المسلحة التي تنفّذها فلول النظام السوري المخلوع في الساحل، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري وحقّه في العيش بسلام وازدهار.
تركيا تدين الهجمات في الساحل السوري وتؤكّد دعمها للشعب والإدارة الجديدة
المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي / AA
7 مارس 2025

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، تعليقاً على الأحداث التي شهدتها اللاذقية ومناطق أخرى بالساحل السوري الخميس.

وأشار كتشالي إلى الجهود المكثفة التي تبذلها سوريا من أجل إرساء الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن استهداف فلول النظام المخلوع لقوى الأمن العام في اللاذقية ومحيطها في هذه المرحلة الحساسة من شأنه إلحاق الأذى بمساعي إرساء الوحدة الوطنية في سوريا.

وشدّد على عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديداً للسلام في سوريا والمنطقة، مؤكّداً وقوف تركيا ضد كل أشكال الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار.

كما شدّد على استمرار وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري والإدارة الجديدة.​​​​​​​

ومنذ مساء أمس الخميس، تتداعى قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من فلول النظام المخلوع بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

الخميس، قتل وأصيب عدد من عناصر الأمن العام السوري، إثر هجمات متزامنة هي الأكبر منذ سقوط بشار الأسد نفذتها مجموعات مسلحة على نقاط وحواجز ودوريات في منطقة جبلة وريفها.

إثر ذلك، فرضت سلطات الأمن حظراً للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، بينما رفض بعض الخارجين عن القانون ولا سيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد، واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.

مصدر:TRT Arabi
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