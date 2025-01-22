سوريا الجديدة
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الشيباني: نعمل معاً لبناء سوريا يشعر فيها الجميع بالمساواة والعدالة
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل على بناء دولة يشعر فيها جميع المواطنين بالمساواة والعدالة.
الشيباني: نعمل معاً لبناء سوريا يشعر فيها الجميع بالمساواة والعدالة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ./ صورة: AA (AA)
22 يناير 2025

وكتب الشيباني، في منشور عبر منصة إكس مساء الثلاثاء أن "الأكراد في سوريا يضيفون جمالًا وتألقًا إلى تنوع الشعب السوري". وأضاف أن "المجتمع الكردي في سوريا تعرّض للظلم على يد نظام الأسد، ونحن نعمل معاً لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

وكان الشيباني قد أعلن في وقت سابق عن عزم الحكومة عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري، بهدف بحث مستقبل البلاد.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا أحد سيتمكن من تخريب أواصر الأخوة بين تركيا وسوريا وبين العرب والأتراك والأكراد.

وأكد أردوغان في كلمة له أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن تركيا تتابع وتدعم حل قضايا الأكراد في سوريا، معرباً عن أن بلاده تعتبر الضامن لأمن الأكراد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي تمكنت فصائل سورية من فرض سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، مما أدى إلى نهاية 24 عاماً من حكم بشار الأسد.

وأنهت الإطاحة ببشار الأسد (2000-2024) 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي في سوريا، و53 عاماً من حكم أسرة الأسد.

ومنذ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي تولت حكومة جديدة برئاسة محمد البشير إدارة مرحلة انتقالية بتكليف من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

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