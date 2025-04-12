وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، بأن غولر وحسنوف بحثا العلاقات الثنائية بين أنقرة وباكو، دون ذكر تفاصيل أكثر عن فحوى اللقاء.

وانطلقت أمس الجمعة، فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وباستضافة وزير الخارجية هاكان فيدان، ويُعقد في مركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ويشارك في المنتدى هذا العام أكثر من 4 آلاف شخصية عالمية، من بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 70 وزيراً، بينهم نحو 50 وزير خارجية، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عما يقارب 60 منظمة ومؤسسة دولية.

وتُختتم أعمال المنتدى يوم الأحد، بعد ثلاثة أيام من النقاشات التي تتناول قضايا دولية مُلحّة، أبرزها تغيّر المناخ، والأمن الغذائي، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية.