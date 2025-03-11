وسلط عديد من الدراسات والكتب الضوء على هذا النقاش، لا سيما في ما يتعلق بدور ضعف القوات البرية والاعتماد المفرط على التكنولوجيا في تراجع قدرة الجيش على أداء مهامه القتالية. وأصبح مفهوم "الجيش الذكي والصغير"، الذي ظهر في تسعينيات القرن الماضي، أحد أكثر المفاهيم تعرضاً للنقد.

وكان رئيس الأركان الأسبق ورئيس الوزراء لاحقاً إيهود باراك صاغ هذا المفهوم، الذي يقوم على زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات المتطورة داخل وحدات الجيش، لا سيما في مجالي الاستخبارات والقوة النارية، مقابل تقليص الاعتماد على القوات التقليدية في سلاح البر والمدرعات.

هذا التحول في مفهوم "الجيش الذكي" ترافق مع تغييرات اقتصادية واجتماعية عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، فقد ازداد المكون التكنولوجي في بنيته الاقتصادية، مما عزز العلاقة العضوية بين التقنيات العسكرية التي يطورها الجيش والشركات الإسرائيلية التي تسوقها لاحقاً.

في هذا السياق، وبعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ظهرت ثلاثة كتب إسرائيلية تناولت هذه المفاهيم، وسلطت الضوء على جوانب من الأزمة التي يمر بها الجيش والمجتمع الإسرائيلي، التي لا تزال تفاعلاتها مستمرة، في ظل إعادة تشكيل المشهدين العسكري والمجتمعي في إسرائيل.

"ما وراء الجدار الحديدي"

يقدم البروفيسور الإسرائيلي في جامعة حيفا، أوري بار جوزيف، مؤلف كتاب "ما وراء الجدار الحديدي: الخلل القاتل في الأمن القومي"، الصادر عام 2024، مجموعة من الحجج التي تدعم حاجة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جيش صغير وذكي، حتى بعد إخفاق السابع من أكتوبر.

يشير بار جوزيف، في مراجعة نشرها في صحيفة هآرتس العبرية، إلى أن نقطة الانطلاق في بناء القوة العسكرية الإسرائيلية هي التحديات التي يُرجَّح أن يواجهها جيش الاحتلال في ساحة المعركة المستقبلية. فخلال العقود الثلاثة الأولى من عمر دولة الاحتلال، كان التهديد الرئيسي يأتي من جيوش الدول العربية. لكن اتفاقية السلام مع مصر عام 1977 أزالت التهديد المصري، كما أنهت حرب الخليج عام 1991 التهديد العراقي، وأدى انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي كان الداعم الاستراتيجي لدمشق، إلى القضاء على التهديد السوري.

مع ذلك، يؤكد بار جوزيف أن غياب تهديد معين في الحاضر لا يضمن عدم ظهوره في المستقبل. لكنه يرى أن إنشاء جيش تقليدي كبير يمكن أن يشكل تهديداً ملموساً لدولة الاحتلال هو عملية تستغرق سنوات عديدة. فبين التعزيز السريع الذي يعتمد على بنية تحتية عسكرية قائمة –كما فعلت الولايات المتحدة عند دخولها الحرب العالمية الثانية– وبين بناء جيش من الصفر فرق جوهري.

وحسب بار جوزيف، فإن النتيجة النهائية هي أنه ما دام لم يوجد تهديد بري حقيقي خلال العشرين عاماً الماضية، ولا يُتوقع ظهور مثل هذا التهديد في المستقبل، فإن الدور الرئيسي للقوات البرية، والمتمثل في التعامل مع هذا النوع من التهديدات، يصبح غير مبرر. وبالتالي، فإن الدعوة إلى توسيع هذه القوات لا أساس لها من الصحة.

يجادل بار جوزيف بأنه، في ظل غياب تهديد غزو أو احتلال أراضٍ داخل إسرائيل، فإن التهديد الأساسي الذي ستواجهه القوات البرية يتمثل في المجموعات المسلحة، مثل قوة النخبة التابعة لحماس، أو وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله في لبنان، أو مجموعات مسلحة قد تتشكل على حدود مرتفعات الجولان أو الأردن. ومواجهة هذه التهديدات، وفق قوله، لا تتطلب جيشاً برياً واسعاً بقدر ما تحتاج إلى قوات صغيرة وذكية.

يرى بار جوزيف أن الدفاع في الحروب الحديثة أكثر فاعلية من الهجوم، مستشهداً بالحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ما يقارب ثلاث سنوات، إذ أثبتت المعارك الدفاعية تفوقها، فرغم نجاح بعض العمليات الهجومية في مراحل معينة، فإن معظمها حقق إنجازات محدودة، ولكن بثمن باهظ من الخسائر في صفوف القوات المهاجمة.

إضافةً إلى طبيعة التهديدات التي تواجه دولة الاحتلال، يشير بار جوزيف إلى أن التجنيد الواسع في جيش الاحتلال يؤدي إلى فقدان عنصر الكفاءة والجودة بسبب دخول عناصر غير مؤهلة، كما يحذر من التوسع في تجنيد طلاب المعاهد الدينية، معتبراً أن هذه المسألة تؤثر في طبيعة الجيش وقدرته على التعامل مع تحديات العصر الحديث.

وحول ما إذا كان فشلُ جيش الاحتلال في التصدي لعملية طوفان الأقصى سبباً في سقوط فكرة الجيش الذكي الصغير، يرى بار جوزيف أن الفشل يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم جاهزية القوات البرية، نتيجة تركيز الجيش على العمليات الخاصة والاستخباراتية الدقيقة ضمن "الحملة بين الحروب". وقد أدى هذا النهج إلى تقليص ميزانية القوات البرية وتقليل أولويتها الوظيفية، مما جعلها قوة متوسطة المستوى تركز بالأساس على الأمن الروتيني.

يضيف بار جوزيف أن الفشل لم يكن نتيجة غياب جيش بري كبير، بل كان بسبب الإخفاق الذريع في إصدار تحذير مسبق، وسلسلة من القرارات الخاطئة التي اتخذها كبار الضباط العسكريين في الساعات التي سبقت الهجوم.

"الحرب الوجودية"

يُعَدُّ هذا الكتاب الثاني الذي صدر في دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي تناول طبيعة الجيش الإسرائيلي والشكل الذي يجب أن يتبناه مستقبلاً. ألفه الصحفي آري شافيت، وحمل عنوان "الحرب الوجودية: من الكارثة إلى النصر إلى البعث". في هذا الكتاب، يدعو شافيت إلى توسيع الجيش وزيادة عدد أفراده بشكل كبير.

في مقال نشره في صحيفة هآرتس العبرية دفاعاً عن أفكاره، يشير شافيت إلى أن واقعاً جديداً يتبلور حول دولة الاحتلال. فمن المنظور العالمي: انتهت 80 عاماً من السلام الأمريكي (Pax Americana). ومن المنظور الإقليمي: انتهت 40 عاماً لم تواجه فيها إسرائيل تهديداً وجودياً. أما على المستوى الوطني، فقد انتهى عقد من "الوهم والخداع" الذي قاده بنيامين نتنياهو، إلى جانب انهيار أسطورة "أمة الشركات الناشئة".

وفق شافيت، يستدعي هذا الواقع الجديد تبني نموذج "أثينا-إسبرطة": أي إقامة دولة تجمع بين رفاهية أثينا وقوة إسبرطة، وذلك من خلال: مضاعفة الميزانية المخصصة للأمن، وتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أربعين شهراً، وحتى سن الخامسة والستين، وإعادة توجيه الصناعة نحو إنتاج الأسلحة.

والأهم زيادة حجم الجيش البري بنسبة 40%، وإنشاء فيلق صواريخ تقليدي، كما يدعو شافيت إلى تأسيس "حرس وطني حقيقي" لمواجهة التحديات الداخلية في دولة الاحتلال، وتحويل المجتمعات الحدودية إلى مواقع محصنة، وإسناد مهام الضفة الغربية المحتلة إلى قوات الشرطة بدلاً من جيش الاحتلال، الذي سيركز على الاستعداد للحرب.

ويكرر شافيت رأيه على أنه "لن يوجد هناك سلام إسكندنافي هنا في المستقبل القريب. إذا لم تكن إسرائيل قوية، فلن تبقى على قيد الحياة. لذلك، القوة ليست كلمة سيئة أو مناهضة للديمقراطية، بل على العكس تماماً! مهمتنا الفورية هي بناء قوة تمكّننا من الصمود بوصفنا مجتمعاً حراً في حرب مروعة".

"جيش التكنولوجيا والجيش المدرع"

في كتابه "جيش التكنولوجيا الفائقة والجيش المدرع: كيف تخلّت إسرائيل عن قواتها البرية", يشارك العميد (احتياط) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاي حازوت، في النقاش من زاوية فنية داخل الجيش، مسلطاً الضوء على إهمال القوات البرية لصالح الأفرع الأخرى في جيش الاحتلال.

بدأ حازوت العمل على الكتاب قبل هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، محذراً من أن القوات البرية في جيش الاحتلال تعاني من "إهمال متراكم"، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى مجرد وحدات داعمة لسلاح الجو والاستخبارات.

يشير ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية، الذي راجع الكتاب وقدم ملخصاً له، إلى أن حازوت خدم في جيش الاحتلال لمدة 34 عاماً، شغل خلالها منصب قائد لواء يهودا، المسؤول عن العمليات في منطقة الخليل، ولواء كفير، الذي يتولى العمليات في الضفة الغربية.

يوضح بن أن العميد المتقاعد يعزو فشل الاحتلال في التصدي لعملية طوفان الأقصى إلى الإخفاقات التي تعرضت لها القوات البرية. ويرى أن تنفيذ استراتيجية الحرب "بين الحروب" قد جرى تفويضه بالكامل للطيارين، ومشغلي الطائرات دون طيار، وخبراء الحرب السيبرانية، بينما وجد قادة القوات البرية أنفسهم مجرد حضور هامشي في المؤتمرات، يراقبون زملاءهم في القوات الجوية وهم يحظون بالاهتمام والثناء. في المقابل، اقتصرت مهام القوات البرية على تأمين الحدود والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

نتيجة لهذا التهميش، لم يعد لدى الجيش أي دافع لاستخدام القوات البرية، مما أدى إلى افتقار الجنود والضباط إلى الخبرة القتالية الميدانية الحقيقية.

ويسلط بن الضوء على ما أورده حازوت بشأن فشل جيش الاحتلال في تحقيق هدف "بوتقة الصهر" التي تجمع طبقات المجتمع الإسرائيلي كافة. لم يعد الجيش أداة للمساواة، بل أصبح يعمّق الفجوات الاجتماعية. فبينما يتجه الأشكناز والنخب الثرية إلى الوحدات التكنولوجية، يخدم الشرقيون، والمتدينون، والدروز، والبدو في القوات البرية، حيث المخاطر أعلى والموارد أقل. ونتيجة ذلك، ينتقل خريجو الوحدات التكنولوجية إلى وظائف مربحة في القطاع المدني، بينما يواجه قدامى القوات البرية صعوبات في العثور على عمل.

أما عن أسباب تراجع القوات البرية في جيش الاحتلال، فيوضح عاموس هرئيل، الذي قدم مراجعة أخرى للكتاب، أن هذا التراجع حدث على مدار ثلاثة عقود، فقد استثمرت إسرائيل مبالغ ضخمة في تطوير المخابرات الجوية والتكنولوجيا، بينما خفضت تمويل القوات البرية.

السبب الرئيسي وراء هذا التوجه، وفق حازوت، هو انخفاض تقبّل المجتمع الإسرائيلي للخسائر البشرية. فالعمليات البرية، سواء خلال الحروب أو في ما بينها، أصبحت مغامرة خطيرة تتجنبها القيادة العسكرية بأي ثمن.

هذا الأمر أدى، وفق حازوت، إلى دائرة مفرغة: فقد حصلت القوات البرية، وبخاصة قوات الاحتياط، على تدريبات أقل، كما فقد مجلس الأمن القومي وهيئة الأركان الثقة بها، وبدأ المجندون الموهوبون يفضلون الالتحاق بوحدات التكنولوجيا، مما أدى إلى تراجع مستوى قادة القوات البرية، مما عمّق الأزمة بشكل أكبر.