تركيا
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ألطون: على العالم أن يتحرك فوراً لوقف آلة القتل الإسرائيلية
أدان رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف خيمة للصحفيين بالقرب من أحد المستشفيات في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل جريمة جديدة ضد الحقيقة.
ألطون: على العالم أن يتحرك فوراً لوقف آلة القتل الإسرائيلية
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون / AA
7 أبريل 2025

وقال ألطون، اليوم الاثنين، في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي "أُضيف هجوم جديد ليلة أمس إلى سلسلة الهجمات التي تشنّها إسرائيل منذ شهور من دون تمييز بين المدارس والحدائق والمستشفيات ودور العبادة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف إنسان".

وأضاف: "في هذا الهجوم، استهدف القتلة الصهاينة خيمة للصحفيين كانوا يجرون تغطية إعلامية بالقرب من أحد المستشفيات، فاغتالت الحقيقة مرة أخرى".

وأكد رئيس دائرة الاتصال أن إسرائيل لم تترك مكاناً آمناً للمدنيين، قائلاً: "لقد بلغ هذا النظام الإبادي درجة من الانحطاط يحرق فيها الأبرياء أحياء، في الخيام التي يلجؤون إليها ملاذاً أخيراً، وفي المراكز الصحية البدائية التي يقصدونها طلباً للشفاء وسط ظروف شحيحة، وحتى في المساجد والكنائس التي يذهبون إليها لأداء عباداتهم بإيمان لا ينكسر رغم كل شيء".

وتساءل ألطون: "إلى متى سيظل العالم صامتاً؟ ما الذي يجب أن يحدث من أفعال لا إنسانية حتى يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الكيان الإجرامي؟ كم من الأبرياء يجب أن يُقتلوا بعد حتى تنتهي هذه المأساة التي تجاوزت حدود كل مفاهيم الوحشية، والمجازر، والإبادة الجماعية؟ كم من الصحفيين يجب أن يُقتلوا بوحشية حتى يُعترف بأن إسرائيل تعتدي بوضوح على أبسط حقوق الإنسان، وعلى حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات؟".

وانتقد فخر الدين ألطون صمت المجتمع الدولي، قائلاً: "إن الغرب، الذي لا يكف عن التشدّق بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومعه وسائل إعلامه المتواطئة، وكل من يصمت اليوم عن جرائم هذا الكيان الإبادي، ويعجز عن قول كلمة حق، ويشعر بعدم الخجل، فإنهم جميعاً يستحقون أقسى الإدانة".

واختتم ألطون تصريحه بتأكيد موقف تركيا الثابت والداعم لفلسطين، قائلاً: "سنواصل رفع صوتنا ضد هذه الفظائع، والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين وإخواننا في غزة، سنعمل من دون كلل من أجل إيقاف نزيف الدم فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإرهاب الإسرائيلي في المحافل الدولية”.

مصدر:TRT Arabi
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