جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، مشيرة إلى أن اللقاء عُقد الجمعة، دون تحديد مكانه، ويُعد الأول مع روبيو منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.

وأكد روبيو، الذي تواصل بلاده دعمها المطلق لتل أبيب، أن "النصر الحقيقي في غزة سيتحقق فقط عندما يعود جميع المختطفين إلى منازلهم"، مجدداً التزام إدارة الرئيس دونالد ترمب بالعمل على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وشددت عائلات المحتجَزين على "وجود فرصة حاسمة للتوصل إلى اتفاق شامل"، داعية إلى "قرارات شجاعة تنهي معاناة الأسرى، وتعيدهم دفعة واحدة"، في ظل ما اعتبروه مماطلة من الحكومة الإسرائيلية وتقديم مصالح سياسية على حساب الملف الإنساني.

وتزامناً مع هذا الموقف، كشف استطلاع رأي جديد أجراه معهد "لازر للأبحاث" لصالح صحيفة "معاريف"، أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب مقابل إعادة المحتجزين بينما يرى 48% أن نتنياهو يواصل الحرب في غزة "لدوافع سياسية"، وليس لأسباب أمنية فقط.

وأُجري الاستطلاع يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري على عينة مكوّنة من 501 إسرائيلي، بهامش خطأ يبلغ 4.4% وبيّن أيضاً أن 81% من ناخبي المعارضة يدعمون "صفقة فورية" للإفراج عن المحتجَزين مقابل 64% من ناخبي الائتلاف الحاكم يفضّلون استمرار العمليات العسكرية.

كما أظهر الاستطلاع انقساماً حاداً في تقييم دوافع استمرار الحرب إذ يرى 81% من مؤيدي الائتلاف أن استمرارها يعود لاحتياجات أمنية، بينما يعتقد 75% من ناخبي المعارضة أن نتنياهو يمدد القتال بدوافع سياسية للبقاء في السلطة ومنع سقوط حكومته.

وتُقدّر إسرائيل عدد محتجزيها في غزة بنحو 50، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، وسط اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.

وكانت "حماس" أعلنت مراراً استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، غير أن حكومة نتنياهو لا تزال تطرح شروطاً جديدة، من بينها نزع سلاح الفصائل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.







