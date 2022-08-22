استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين في مطار مدينة العلمين شمال غربي البلاد قادة أربع دول عربية في "لقاء أخوي خاص" يسبق قمة عربية خماسية، حسب مصدر مصري رسمي.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي استقبل في مطار العلمين، برفقة نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، كلاً من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ونظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وأضاف راضي أن "الرئيس السيسي رحّب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وأعرب السيسي عن "التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بشقيقاتها من الدول العربية".

وشهد اللقاء "تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم"، حسب الوكالة.

ويُنتظر أن تُعقد في وقت لاحق الاثنين قمة في مدينة العلمين بين قادة الدول الخمس، لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات، وفق إعلام محلي مصري.

وهذه أول قمة رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية، بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر (شرق).

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية-أمريكية استضافتها السعودية بمشاركة الدول ذاتها إضافة إلى قادة عرب آخرين، وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والأحد وصل الشيخ محمد بن زايد إلى العلمين وأجرى مباحثات ثنائية مع السيسي، وأكدا أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات.