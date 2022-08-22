قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تسعى لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في موعد ليس ببعيد"، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين.

جاء ذلك في خطاب إلى الشعب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة الاثنين في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الجميع شاهد الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل وقوعها، ومساعيها لإحلال السلام عقب اندلاع الحرب .

ونوّه بأن تأسيس آلية شحن الحبوب الأوكرانية، التي من شأنها منع أزمة حبوب عالمية، جرى بفضل جهود تركيا.

ولفت إلى أنه بحث ملف الحرب الأوكرانية خلال لقائه نظيره بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 5 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب ملفات أخرى.

كما أشار إلى عقده لقاءً ثلاثياً مع نظيره الأوكراني زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة لفيف الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "هدفنا فتح الطريق الذي من شأنه حل هذه الأزمة جذرياً، عبر جمع السيد بوتين والسيد زيلينسكي في بلادنا في موعد ليس ببعيد إن شاء الله".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.