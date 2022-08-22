سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تسعى لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "في موعد ليس ببعيد"، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين.
أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً
أردوغان: الجميع شاهد الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل وقوعها / AA
22 أغسطس 2022

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تسعى لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في موعد ليس ببعيد"، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين.

جاء ذلك في خطاب إلى الشعب عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة الاثنين في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الجميع شاهد الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل وقوعها، ومساعيها لإحلال السلام عقب اندلاع الحرب .

ونوّه بأن تأسيس آلية شحن الحبوب الأوكرانية، التي من شأنها منع أزمة حبوب عالمية، جرى بفضل جهود تركيا.

ولفت إلى أنه بحث ملف الحرب الأوكرانية خلال لقائه نظيره بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 5 أغسطس/آب الجاري، إلى جانب ملفات أخرى.

كما أشار إلى عقده لقاءً ثلاثياً مع نظيره الأوكراني زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مدينة لفيف الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "هدفنا فتح الطريق الذي من شأنه حل هذه الأزمة جذرياً، عبر جمع السيد بوتين والسيد زيلينسكي في بلادنا في موعد ليس ببعيد إن شاء الله".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us