سياسة
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الرئيس التركي: لا نُكِن عداءً لأي بلد ونريد علاقات أفضل مع الجميع
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده هو "إقامة حزام سلام وتعاون" في محيطها بدءاً من "الجيران الأقربين"، وأضاف: "لا نكنّ عداءً لأي بلد بل إننا نريد إقامة أفضل العلاقات مع البلدان كافة".
الرئيس التركي: لا نُكِن عداءً لأي بلد ونريد علاقات أفضل مع الجميع
أردوغان: لا نكنّ عداءً لأي بلد بل إننا نريد إقامة أفضل العلاقات مع البلدان كافة / AA
22 أغسطس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف بلاده هو "إقامة حزام سلام وتعاون" في محيطها بدءاً من "الجيران الأقربين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال حفل تخريج طلاب ضباط وصف ضباط من أكاديمية الدرك وخفر السواحل.

وتابع أردوغان: "لا نكنّ عداءً لأي بلد بل إننا نريد إقامة أفضل العلاقات مع البلدان كافة".

وأكد أن بلاده وسّعت نطاق عملياتها العسكرية من سوريا إلى العراق، وأنها توجه أشد الضربات إلى تنظيم PKK الإرهابي في المناطق التي شعر فيها بالأمان.

وفي سياق آخر قال أردوغان: "إن كان لا يزال أحد ينتقد حملاتنا في الصناعة الدفاعية رغم رؤيته الحشود العسكرية في اليونان فهو فاقد للبصيرة الاستراتيجية".

وحول المهاجرين غير النظاميين، أفاد أردوغان بأن بلاده تمكنت من الحد من الوفيات في بحر إيجة بفضل جهود خفر السواحل.

وأضاف: "أنقذنا 41 ألف مهاجر تركتهم اليونان للموت آخر عامين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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