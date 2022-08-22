سجّل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له هذا العام أمام العملة الأمريكية عند 1.1744 دولار اليوم الاثنين، فيما أبرزت قفزة في تكاليف الطاقة وصَيْفٌ من الإضرابات أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة وعززت المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

ووسط مخاوف تحيط بزيادات حادة في التضخم في بريطانيا وتراجع الاقتصاد، سجل الإسترليني يوم الجمعة الماضي أكبر هبوط أسبوعي مقابل العملة الخضراء منذ سبتمبر/أيلول 2020 .

وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، كانت العملة البريطانية منخفضة 0.50 في المئة عند 1.1766 دولار.

ومقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.56 في المئة إلى 84.39 بنس لليورو الذي يتعرّض لضغوط من زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.