قالت شركة "يونيبر" الألمانية للمرافق، إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها "هايدن 4" التي تعمل بالفحم لأن وقفاً لمدة ثلاثة أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يتسبب في تعطيلات لإمدادات الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان أن محطة "هايدن 4" ستبدأ إنتاج الكهرباء من 29 أغسطس/آب 2022 إلى 30 أبريل/نيسان 2023.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت "يونيبر" أن "هايدن 4" ستوقف الإنتاج التجاري مع إدراج هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا إياها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تُغلق في مقابل تعويضات لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت "هايدن 4" شبكة الكهرباء في ألمانيا محطةً احتياطيةً لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7% لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شُح في إمدادات الغاز من روسيا.