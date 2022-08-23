سياسة
2 دقيقة قراءة
وقف إمدادات الغاز الروسي يعيد ألمانيا إلى استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء
قالت شركة “يونيبر” الألمانية للمرافق الاثنين إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها “هايدن 4” التي تعمل بالفحم، لتعويض النقص في إمدادات الغاز من روسيا، وذلك في الفترة من 29 أغسطس/آب 2022 إلى 30 أبريل/نيسان 2023.
وقف إمدادات الغاز الروسي يعيد ألمانيا إلى استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء
ألمانيا ستبدأ إنتاج الكهرباء من الفحم لعدة أيام بسبب وقف إمدادات الغاز الروسي
23 أغسطس 2022

قالت شركة "يونيبر" الألمانية للمرافق، إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها "هايدن 4" التي تعمل بالفحم لأن وقفاً لمدة ثلاثة أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يتسبب في تعطيلات لإمدادات الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان أن محطة "هايدن 4" ستبدأ إنتاج الكهرباء من 29 أغسطس/آب 2022 إلى 30 أبريل/نيسان 2023.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت "يونيبر" أن "هايدن 4" ستوقف الإنتاج التجاري مع إدراج هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا إياها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تُغلق في مقابل تعويضات لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت "هايدن 4" شبكة الكهرباء في ألمانيا محطةً احتياطيةً لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7% لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شُح في إمدادات الغاز من روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us