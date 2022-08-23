سياسة
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بوريل: آمل أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لوقف الحرب بأوكرانيا
أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على دور تركيا في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية وتخفيف تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لإنهاء الحرب.
بوريل: آمل أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لوقف الحرب بأوكرانيا
بوريل أكد على دور تركيا في التوصل إلى اتفاقية أممية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية / AA
23 أغسطس 2022

أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الاثنين حول اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

ولفت إلى أنه أكد على دور تركيا في التوصل إلى اتفاقية أممية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وتخفيف تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما ذكر أنه بحث مع جاوش أوغلو تأثير العقوبات الأوروبية على روسيا.

وأشار إلى أنه أعرب خلال الاتصال عن أمله في أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لوقف "حرب لا معنى لها".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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