أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الاثنين حول اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

ولفت إلى أنه أكد على دور تركيا في التوصل إلى اتفاقية أممية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وتخفيف تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما ذكر أنه بحث مع جاوش أوغلو تأثير العقوبات الأوروبية على روسيا.

وأشار إلى أنه أعرب خلال الاتصال عن أمله في أن تتمكن تركيا من استخدام تأثيرها على روسيا لوقف "حرب لا معنى لها".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.