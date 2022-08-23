سياسة
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شاهد | إشارة دعم.. قاذفتا قنابل أمريكيتان تحلقان فوق كرواتيا والبلقان
قالت القوات الجوية الأمريكية إن تحليق قاذفتَي قنابل استراتيجيتَيْن من طراز B-52 في سماء كرواتيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، جاء لإيضاح التزام وطمأنة الولايات المتحدة حلفاء وشركاء الناتو في جنوب شرق أوروبا.
شاهد | إشارة دعم.. قاذفتا قنابل أمريكيتان تحلقان فوق كرواتيا والبلقان
طائرات أمريكية من طراز B-52 تحلق في سماء العاصمة الألبانية تيرانا / AFP
23 أغسطس 2022

حلقت قاذفتا قنابل استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-52 على ارتفاع منخفض فوق منتجع دوبروفنيك الساحلي الكرواتي وفوق ثلاث دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة، في بادرة دعم في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق وكالة أسوشييتد برس.

بالإضافة إلى منتجع دوبروفنيك السياحي الكرواتي الذي تحيط به أسوار، حلقت قاذفتا القنابل فوق مقر الحكومة في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية وساحة إسكندر بك بوسط العاصمة الألبانية تيرانا، وحتى ساحل البحر الأدرياتيكي في الجبل الأسود.

وشهدت منطقة البلقان والبحر الأدرياتيكي مؤخراً نشاطاً عسكرياً واستخباراتياً ودعائياً متزايداً من موسكو، التي تعتبر المنطقة امتداداً لمصالحها الاستراتيجية، بسبب قدرتها على الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وفق أسوشييتد برس الأمريكية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إن ”الغرض من كل عملية تحليق هو إيضاح التزام وطمأنة الولايات المتحدة حلفاء وشركاء ناتو في جنوب شرق أوروبا.. بالإضافة إلى ذلك، سيمنح هذا (التحليق) المواطنين فرصة لالتقاط صور وتسجيلات مصورة والاستمتاع بالطائرات التي تحلق في سماء المنطقة”.

واجتمعت حشود في ساحات سكوبيه وتيرانا، وتابع السائحون في دوبروفنيك والجبل الأسود الطائرتَيْن العملاقتَيْن وهما تهدران في سماء المنطقة، ولوّح بعض المتفرجين بالأعلام الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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