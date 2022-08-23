حلقت قاذفتا قنابل استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-52 على ارتفاع منخفض فوق منتجع دوبروفنيك الساحلي الكرواتي وفوق ثلاث دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة، في بادرة دعم في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق وكالة أسوشييتد برس.

بالإضافة إلى منتجع دوبروفنيك السياحي الكرواتي الذي تحيط به أسوار، حلقت قاذفتا القنابل فوق مقر الحكومة في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية وساحة إسكندر بك بوسط العاصمة الألبانية تيرانا، وحتى ساحل البحر الأدرياتيكي في الجبل الأسود.

وشهدت منطقة البلقان والبحر الأدرياتيكي مؤخراً نشاطاً عسكرياً واستخباراتياً ودعائياً متزايداً من موسكو، التي تعتبر المنطقة امتداداً لمصالحها الاستراتيجية، بسبب قدرتها على الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وفق أسوشييتد برس الأمريكية.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إن ”الغرض من كل عملية تحليق هو إيضاح التزام وطمأنة الولايات المتحدة حلفاء وشركاء ناتو في جنوب شرق أوروبا.. بالإضافة إلى ذلك، سيمنح هذا (التحليق) المواطنين فرصة لالتقاط صور وتسجيلات مصورة والاستمتاع بالطائرات التي تحلق في سماء المنطقة”.

واجتمعت حشود في ساحات سكوبيه وتيرانا، وتابع السائحون في دوبروفنيك والجبل الأسود الطائرتَيْن العملاقتَيْن وهما تهدران في سماء المنطقة، ولوّح بعض المتفرجين بالأعلام الأمريكية.