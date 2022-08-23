سياسة
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شاهد | العثور على قصر تاريخي فاخر من عصور الإسلام الأولى في صحراء النقب
أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية العثور على آثار قصر وصفته بأنه "فاخر" في صحراء النقب، مشيرة إلى أن تاريخ بنائه يعود إلى العصور الإسلامية الأولى قبل 1200 سنة.
شاهد | العثور على قصر تاريخي فاخر من عصور الإسلام الأولى في صحراء النقب
قصر تاريخي فخم من العصور الإسلامية الأولى في النقب
23 أغسطس 2022

اكتُشف في صحراء النقب قصر يعود تاريخ إنشائه إلى العصور الإسلامية الأولى، وتشير الآثار في المكان إلى أن القصر كان فاخراً وبُني وسط مجمع سكني يحتوي على معالم باذخة.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية التي تنقب في المكان إن "تاريخ إنشاء القصر يعود إلى ما قبل 1200 عام".

وأشارت إلى أن القصر يحتوي على أربعة أروقة، فيها قاعات كبيرة وغرف معيشية، كما بُنيت أرضيته من الرخام الثمين، وفيه زخارف قيّمة.

ومن بين الآثار المكتشَفة، في القصر الذي عُثر عليه على عمق خمسة أمتار بالقرب من مدينة رهط التي يسكنها فلسطينيو 48، آبار حُفرت بالصخر على عمق ثلاثة أمتار، وأفران ضخمة وأوانٍ ثمينة مصنوعة من الزجاج.

وبُني القصر أيضاً بحرفية عالية الدقة، إذ اكتُشف أنه كان يحتوي على وسائل تهوية وتبريد من خلال آلية بناء الأقواس التي لا تزال واضحة المعالم.

وأشار علماء الآثار إلى أن أجزاءً من القصر لم تُكتشَف بعد، خصوصاً ما يتعلق بمعالم تشير إلى أن القصر يحتوي على أقبية حجرية بُنيت بدقة، كان الغرض منها السماح بتخزين المواد الغذائية وكذلك إتاحة المجال أمام سكان القصر للسير تحته والوصول إلى بعض المرافق.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد اكتُشف القصر في منقطة أثرية سبق أن اكتُشف فيها مسجد تاريخي يعود إلى الحقبة ذاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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