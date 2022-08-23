قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن من حق بلاده تنفيذ عمليات عسكرية خارج البلاد للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين عقب انتهاء اجتماع للحكومة أمس الاثنين بخصوص احتمال تنفيذ القوات التركية عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري.

وتابع أقار: "تركيا فعلت ما يلزم وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها. من المهم بالنسبة إلينا حماية حقوق ومصالح بلدنا".

ورداً على سؤال عما إذا كانت المحادثات مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال أقار إن الرئيس رجب طيب أردوغان والوزراء المعنيين أدلوا بتصريحات حول هذا الموضوع، مبيناً أن المحادثات مرتبطة بالظروف والأوضاع.

وأضاف: "العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً، كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة".

وأكد أن هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط.

وفيما يخص ملف شراء تركيا مقاتلات F-16، قال أقار إن المحادثات بهذا الشأن مع واشنطن تسير بشكل إيجابي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المناورات التي أجرتها مصر مع اليونان تزعج تركيا أم لا، قال أقار: "المناورات المشتركة لا تعني التحالف، تركيا أجرت أيضاً عشرات المناورات العام الماضي بمشاركة دول عديدة، لذا فمن الممكن إجراء مناورات مشتركة وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "عندما نحقق تقدماً في المحادثات مع مصر وتصل علاقاتنا معها إلى نقطة معينة، يمكننا نحن أيضاً أن نجري مع القاهرة مناورات عسكرية مستقبلاً، المهم هو الحفاظ على مصالح البلدان وإرساء السلام في المنطقة".