اعتقلت الشرطة الهندية نائبا من الحزب الحاكم الثلاثاء بتهمة الإدلاء بتعليقات اعتبرت "مهينة" للنبي محمد بعد أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية.

وأثارت تصريحات راجا سينغ غضباً في مدينة حيدر آباد الجنوبية، حيث تجمع مئات الأشخاص ليل الاثنين للمطالبة باعتقال السياسي.

وكان العضو في حزب بهاراتيا جاناتا الذي عُرف بخطبه التحريضية قد نشر في اليوم نفسه تسجيل فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مهينة للنبي.

وأكد ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا لوكالة الصحافة الفرنسية اعتقال سينغ في ساعة مبكرة الثلاثاء.

وجاءت تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على منوّر فاروقي، الممثل الكوميدي المسلم الشهير الذي تعرض للمضايقة والتهديد من جانب قوميين هندوس بسبب محتوى مواضيعه الديني.

وكان فاروقي قدم عرضاً في حيدر آباد الأسبوع الماضي. وذكر الموقع الإخباري إنديا توداي أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

ويأتي اعتقاله بعد أسابيع من تسبب المتحدثة البارزة باسم حزب بهاراتيا جاناتا باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات عن النبي محمد خلال نقاش في برنامج متلفز.

وعُلقت عضوية نوبور شارما في الحزب في يونيو/حزيران بعد أن دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للتوضيح.

وقتل شخصان في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مسلمين في الشهر نفسه، بينما جرى توقيف رجلين مسلمين بتهمة القتل المروع لخياط هندوسي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تأييداً لشارما.

وانتقدت المحكمة العليا في الهند الشهر الماضي شارما "لإشعال النار في البلاد".